Musiikki

Selvitysmies kertoo lakkautetun Kirill Babitzin säätiön taustoista – Keräsi varoja lipun­myynti­tuloista, vuod

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin käräjäoikeus päätti purkaa Kirill Babitzin https://www.is.fi/haku/?query=kirill+babitzin säätiön 5. joulukuuta 2018. Helsingin käräjäoikeus kertoo päätöksessään, että lakkauttamista vaati patentti- ja rekisterihallitus.Säätiö ei vastustanut päätöstä vaan pyysi, että säätiö ajetaan alas heti. Säätiöllä ei ollut mitään toimintaa enää vuoden 2010 jälkeen.Oikeus määräsi Kirill Babitzin säätiön heti lakkautettavaksi. Oikeustieteen maisteri Panu Ståhlberg https://www.is.fi/haku/?query=panu+stahlberg määrättiin selvitysmieheksi.Ilta-Sanomat kysyi selvitysmieheltä tilanteesta.

Mitä säätiö on tehnyt? Millaisiin kohteisiin se on esimerkiksi lahjoittanut rahaa? Millaisia arvoja ja kohteita säätiöllä oli?

– Säätiön tarkoituksena on edistää, tukea sekä kehittää musiikin koulutusta ja harrastusta sekä tukea ja kehittää musiikkitaidetta Panu Ståhlberg kertoo.Ståhlberg kertoo lisäksi, että säätiön toimintakertomusten mukaan säätiö on tukenut taloudellisesti sellaisia henkilöitä ja yhteisöjä, joiden toiminta liittyy musiikin koulutukseen, musiikin harrastamiseen tai musiikkitaiteeseen taikka niiden tukemiseen. Säätiö on muun muassa lahjoittanut äänentoistolaitteita ja soittimia päiväkodeille.

Kuinka pitkään lahjoitustoimintaa on jatkunut säätiössä? Onko toiminta ollut viime vuosina hiljaisempaa?

– Näyttäisi siltä, ettei tosiasiallista toimintaa ole 2010 vuoden jälkeen ollut, kirjanpitoa ei ole kunnolla laadittu enää 2014 jälkeen, Ståhlberg sanoo.

Mistä säätiö on saanut varoja? Ovatko ne tulleet esimerkiksi Kirkan musiikin rojalteista?

– Varainhankinta on koostunut pääasiassa konserttien lipunmyyntituotoista. Rojalteja säätiö ei ole saanut.

Säätiö vaatii Kirkan leskeltä Paula Nummelalta lähes 10 000 euroa. Onko uusia vastaavanlaisia vaatimuksia eri tahoille tulossa?

https://www.is.fi/lehti/

– Selvitystyö on kesken, hän kertoo.