Jättiyllätys! Ressu Redford palaa soolouralle yli vuosikymmenen tauon jälkeen – tätä on luvassa

Kymmenen





Redford









minuutin kohdalla Ressu Redford https://www.is.fi/haku/?query=ressu+redford päättää katkaista haastattelun.– Hei anteeksi, että mä keskeytän, mutta ottaisittekste kahvia?Sitten hän nousee paikaltaan ja käy napsauttamassa kapselikeittimen päälle. Olemme Redfordin työhuoneella Turun Raunistulassa. Entiseen puuvillakutomoon rakennettu studiotila on toiminut hänen tukikohtanaan vuodesta 2008.Tosin ei paikkaa musiikkistudioksi osaisi välttämättä arvata: tietokonepöytään kiinnitettyjä koskettimia ja sohvan taakse piilotettua sähkökitaraa lukuun ottamatta huoneessa ei näy yhtä ainutta soitinta.Redford, 57, naurahtaa.– Kaikki hoituu nykyisin tietokoneella niin paljon kätevämmin. Matalampaa kynnystä hyvän ja laadukkaan musan tekemiseen ei ole koskaan aiemmin ollut. Parhaat jäbät tekevät näitä hommia makuuhuoneestaan käsin.on tehnyt itse musiikkia elääkseen vuodesta 1985. Suuren yleisön tietoisuuteen hän ampaisi Bogart Co. -yhtyeen leijonaharjaisena solistina ja teinityttöjen sydämiä sulattavana Reddie Redfordina.Soolouralle siirtyminen 1990-luvun taitteessa ainoastaan kasvatti suosiota. Vuonna 1991 julkaistua Ressu-debyyttialbumia ja vielä samana vuonna ilmestynyttä Laulussa on helppo rakastaa -levyä myytiin yhteensä lähes 200 000 kappaletta. Emma-gaalassa Redford palkittiin vuoden miessolistina.Muutamaa vuotta myöhemmin Redford käänsi jälleen kelkkaansa ja keskittyi englanninkielistä tanssimusiikkia tehneeseen Sound of R.E.L.S. -yhtyeeseen. Levy-yhtiössä huippusuositun laulajan päätöstä pidettiin järjettömänä.– En ole ollut koskaan sellainen artisti, joka olisi tehnyt asioita pakosta. Onneksi olen aina saanut tehdä juuri sellaista musiikkia kuin olen halunnutkin. Uudistuminen on ollut itselleni hyvin luontevaa, Redford perustelee.

Entä musiikkitrendien seuraaminen?

Ristiriitaista









Todennäköisesti





– Se on ollut myös luonnollinen asia. Olen ollut popmuusikko aina niin puhtaasti kuin vain voi olla. Ja popmusiikissa on mielestäni kyse nimenomaan sitä, että ollaan vahvasti ajassa kiinni.kyllä, juuri samasta syystä Redford mielletäänkin monesti vuosikymmenien taakse jämähtäneeksi popmuusikoksi. Moni hänen 1980- ja 1990-luvun tunnetuimmista kappaleistaan ui niin syvällä aikansa muotivirtauksissa, että ne vaikuttavat nykyisin väistämättä hieman aikansa eläneiltä.Ei tarvitse kuin vilkaista Bogart Co.:n pastellinväreissä hehkuvia musiikkivideoita – aika korneilta ne kieltämättä vaikuttavat.Redford myöntää, ettei hän itsekään kaikkia ratkaisujaan allekirjoita.– Kyllähän monet asiat punastuttavat. Muoti on muuttunut vuosien saatossa miljoonaan kertaan. Onneksi onnistumisia on silti paljon enemmän kuin huteja, hän arvioi.– Eikä kaikkia voi kuitenkaan miellyttää. Tosiasia kuitenkin on, että olen kaupallisessa mielessä onnistunut tekemään monia aika isoja menestyksiä. Kyllä siellä takana on silloin pakostakin paljon tyytyväisiä ihmisiä. Niin kauan, kun joku haluaa tulla katsomaan keikkaani ja laulaa mun biisejäni, niin olen täysin tyytyväinen.moni on hyräillyt Redfordin säveltämiä kappaleita myös täysin tietämättään. Oman uransa ohella Redford nikkaroinut lukuisia hittejä myös muille artisteille.Esimerkiksi Evelinan https://www.is.fi/haku/?query=evelinan 16 miljoonaa kertaa Spotifyssa kuunneltu jättihitti Honey on hänen käsialaansa. Viime vuosien isoista nimistä myös Robin https://www.is.fi/haku/?query=robin , Teflon Brothers, Arttu Lindeman https://www.is.fi/haku/?query=arttu+lindeman ja Petri Nygård https://www.is.fi/haku/?query=petri+nygard ovat luottaneet Redfordin sävelkynän voimaan.Redford itse ei ole halunnut pitää saavutuksistaan sen kummempaa meteliä. Hän sanoo olevansa ainoastaan iloinen siitä, että on voinut jatkaa musiikin tekemistä ja päässyt kokeilemaan uusia asioita elämässään.

Mistä se mielestäsi kertoo, että moni nykypoppari on halunnut työskennellä kanssasi?

Kovien