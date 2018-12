Musiikki

Mitä Freddie Mercury oikein lauloi Bohemian Rhapsodyssa? Testaa, osaatko sanat

<section><h2>Tunnetko Bohemian Rhapsodyn sanat?</h2><p><p>Bohemian Rhapsody on rock-yhtye Queenin tunnetuimpia kappaleita. Moni uskoo voivansa laulaa sen karaokessa ihan tuosta vaan. Mutta osaatko todella laulun ehkä vaikeimman osuuden sanat? Otetaan selvää!</p></p></section><section><h2>I see a little ____ of a man</h2></section><section><h3>Scaramouche, Scaramouche, will you do the ____?</h3></section><section><h3>Thunderbolt and lightning, very very ____ me</h3></section><section><h3>Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo ____ magnifico</h3></section><section><h3>I'm just a ____, nobody loves me</h3></section><section><h3>He's just a ____ from a poor family</h3></section><section><h3>Spare him his life from this ____</h3></section><section><h3>____, easy go, will you let me go?</h3></section><section><h3>____! No, we will not let you go (Let him go!)</h3></section><section><h3>Will not ____ (Let me go)</h3></section><section><h3>(Oh mamma mia, mamma mia) Mamma mia, ____</h3></section><section><h3>____ has a devil put aside for me, for me, for me!</h3></section><section><h2>Mama, just killed a man...</h2><p><p>No, se ei mennyt kovin hyvin. Älä lannistu, kappaleen sanasto on monipuolinen ja vaikea. Yritetäänkö uudestaan?</p></p></section><section><h3>I see a little silhouetto of a man...</h3><p><p>Lupaava alku! Muistat selvästi olennaiset käänteet. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?</h3><p><p>Hienoa! Olet tainnut laulaa tämän karaokessa kerran tai toisenkin. Saadaanko vielä puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3>Galileo Figaro magnifico!</h3><p><p>Uskomatonta! Tunnet ikonisen kappaleen kuin takataskusi. Freddie olisi ylpeä.</p></p></section>

