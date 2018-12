Legendaarinen suomalaisyhtye aktivoitui vuosien jälkeen – kohtaaminen fanin kanssa löi muusikot ällikällä: mies rupesi itkemään ja pudotti housunsa

Musiikki

Legendaarinen suomalaisyhtye aktivoitui vuosien jälkeen – kohtaaminen fanin kanssa löi muusikot ällikällä: mie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Olen huono huolestumaan”