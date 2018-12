Musiikki

Osaatko Finlandia-hymnin sanat? Testaa

<section><h2>Finlandia-visa</h2><p><p>Maamme-laulu on Suomen virallinen kansallislaulu, mutta Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni on vähintään yhtä tunnettu. Osaatko sinä laulun molemmat säkeistöt?</p></p></section><section><h2>Oi Suomi, katso, sinun ______ koittaa</h2><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Yön _____ karkoitettu on jo pois</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Ja aamun _____ kirkkaudessa soittaa</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Kuin itse _______ kansi sois</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Yön vallat _____ valkeus jo voittaa</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Sun päiväs koittaa, oi _________</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Oi ______, Suomi, nosta korkealle</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Pääs seppälöimä suurten ________</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Oi nouse, Suomi, näytit _______</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Sä että karkoitit _______</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>Ja ettet taipunut sä ______ alle</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h3>On ______ alkanut, synnyinmaa</h3><p><p>Mikä on puuttuva sana?</p></p></section><section><h2>Olet hakoteillä.</h2><p><p>Sibelius ei itse tarkoittanut Finlandiaa laulettavaksi, mutta ei pahastunut jos joku halusi laulaa.</p></p></section><section><h3>Olet peruslaulaja!</h3><p><p>Muistat hyvän osan laulun sanoista, mutta Finlandia ei ole selkeästi yhtä tuttu kuin Maamme-laulu.</p></p></section><section><h3>Olet itse V. A. Koskenniemi!</h3><p><p>Tunnet Finlandia-hymnin sanoituksen kuin omat taskusi!</p></p></section>