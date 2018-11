Musiikki

Muistatko Idols-tähti Katri Ylanderin? Katosi kokonaan julkisuudesta: nyt hän paljastaa miksi

Vaalea





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Idolsin





Omaa









Yhdeksän





Matkan





Nyt