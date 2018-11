Bebe Rexha, 29, tekee häpeilemättömän rehellistä popmusiikkia: ”En suostu teeskentelemään onnellisempaa kuin olen”

Kuka on Bebe Rexha?

29-vuotias laulaja, lauluntekijä ja tuottaja



Syntynyt New Yorkin Brooklynissa, vanhemmat albanialaisia



Mukana kirjoittamassa ja esittämässä mm. seuraavia hittejä: Eminem: Monster, Martin Garrix: In The Name of Love, G-Eazy: Me, Myself & I, David Guetta: Hey Mama



Oma esikoislevy Expectations julkaistiin kesäkuussa. Tunnetuimpia omia biisejä Me, Myself and I, I’m a Mess, Meant To Be



Kappaleita soitettu suoratoistopalveluissa yli kuusi miljardia kertaa. Instagramissa 6,6 miljoonaa seuraajaa