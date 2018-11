Musiikki

Ville Valo teki yhtyeensä kanssa uutta musiikkia – Facebookiin ilmestyi päivitys: ”Kokonaisuus on valmis”

Ville Valo & Agents -yhtyeen uusi albumi ilmestyy ensi vuonna alkuvuodesta. Levytysurakka on nyt valmis.

