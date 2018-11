Musiikki

Jonne Aaron, Juha Tapio ja Lauri Tähkä nousevat samalle lavalle – katso keikka suorana ISTV:ssä!

Klo 20 lavalle nousee Jonne Aaron

Klo 22 lavalle nousee Juha Tapio

Klo 24 lavalle nousee Lauri Tähkä

Väliajoilla musiikkia soittaa DJ Sandy.