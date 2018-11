Musiikki

KISS saapuu Suomeen jättimäisellä jäähyväiskiertueellaan

Hyvinkäällä ensi kesänä järjestettävä Rockfest-festivaali tiedottaa, että se on kiinnittänyt rockyhtye KISSin esiintyjäkseen.KISS saapuu konsertoimaan tapahtumaan sunnuntaina 9. kesäkuuta. Yhtyeen esiintyminen Suomessa on osa heidän laajaa End of The Road -jäähyväiskiertuettaan. KISSin lisäksi Hyvinkäällä nähdään myös Def Lepard.Rockfest on tiedottanut jo aiemmin, että sen pääesiintyjiin lukeutuvat myös esimerkiksi Disturbed ja Slipknot. Festivaali järjestettiin viime kesänä ensi kertaa Hyvinkään lentokentällä. Vuonna 2017 se järjestettiin ensimmäistä kertaa Vantaalla.KISS on Rock & Roll Hall of Fameeen nimetty yhtye, ja sen levyjä on myyty yli sata miljoonaa ympäri maailman.– Kaikki, mitä olemme saavuttaneet uramme aikaan, on ollut miljoonien faniemme ansiota. Ilman heitä emme olisi mitään. Ilman heitä emme olisi täyttäneet klubeja, areenoita ja stadioneita kaikkein näiden vuosien aikana. Nyt toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi katsomaan meitä viimeisen kerran, yhtye toteaa Rockfestin tiedotteessa.KISS aloittaa mittavan End of The Road -kiertueensa tammikuussa Kanadasta. Kiertue käsittää yhteensä yli 75 keikkaa ja kestää koko ensi vuoden ajan. Yhtye aloittaa kiertueensa Pohjois-Amerikasta, siirtyy sitten Eurooppaan ja lopulta Oseaniaan.Toistaiseksi viimeinen KISSin keikka on ensi vuoden joulukuussa Uudessa-Seelannissa. 45 vuotta sitten perustettu KISS on ilmoittanut, että kiertue jää sen viimeiseksi maailmankiertueeksi.KISS on konsertoinut useita kertoja Suomessa aiemminkin. Viimeksi yhtye nähtiin Helsingissä toukokuussa 2017.