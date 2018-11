Musiikki

Karaokeleirillä hiottiin Suomen MM-kisajoukkueen taktiikkaa – valtaosa kappaleista on jo valittu

Nyt toistetaan : Vuoden 2017 karaoken maailmanmestarin Chyeé Howellin esitys I’d rather go blind

Yllä olevalla videolla nähdään viime vuoden maailmanmestarin Yhdysvaltain Chyeé Howellin voittoisa tulkinta I’d rather go blind –kappaleesta.

http://www.karaokeworldschampioships.com