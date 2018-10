Lauri Ylönen antoi sulan hiuksistaan kuolemansairaalle Natashalle – tunteikas tapaaminen 14 vuotta myöhemmin: ”Heidän musiikkinsa auttoi taistelemaan”

Musiikki

Lauri Ylönen antoi sulan hiuksistaan kuolemansairaalle Natashalle – tunteikas tapaaminen 14 vuotta myöhemmin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=ellinooran

https://www.is.fi/haku/?query=tuure+kilpelaisen

https://www.is.fi/haku/?query=pepe+willbergin