Simo Silmu on pysynyt raittiina yli vuoden ”vaikka kiusallaan” – nyt hän kertoo viimein, miksi viina oli viedä kolme vuotta sitten kaiken

Musiikki

Simo Silmu on pysynyt raittiina yli vuoden ”vaikka kiusallaan” – nyt hän kertoo viimein, miksi viina oli viedä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Alkoi tulla sanomista siitäkin, kun olin vapaa-ajalla kännissä. Ajattelin, että ollaan sitten vaikka kiusallaan selvin päin. Ei tule naputtamista.”