Saija, 27, voitti The Voice of Finlandin ja katosi täysin julkisuudesta – hylkäsi kisan voittopalkinnot: ”Sopivia biisejä ei ole löytynyt”

Saija Saarnisto kruunattiin The Voice of Finlandin voittajaksi viime keväällä 2017. IS julkaisee perjantaina alkavan TVOF-kauden vuoksi uudelleen suositun artikkelin siitä, mitä laulajalle kuuluu nyt.

Keväällä 2017 suomalaiset jännittivät tv-ruutujen ääressä kuinka kokkolalaisen Saija Saarnistonhttps://www.is.fi/haku/?query=saija+saarniston, 27, käy huippusuositussa The Voice of Finland -laulukisassa. Saijaa kisassa valmentanut Redramahttps://www.is.fi/haku/?query=redrama ylisti kisassa löytäneensä tiimiinsä hiomattoman timantin.



– Saija on ainutlaatuinen lahjakkuus, mutta siitä ei saa tulla taakka, Redrama analysoi suojattiaan kisassa.

Saman lahjakkuuden huomasivat myös tv-katsojat, jotka ihastuivat nuoren naisen voimakkaaseen ääneen ja väkeviin tulkintoihin. Huhtikuussa 2017 Saijan tie laulukisassa huipentui finaalilähetykseen, jossa hänet julistettiin The Voice of Finlandin voittajaksi.





Kun tv-kamerat sammuivat ja voiton alkuhuuma laantui, katosi Saija julkisuudesta.



– Voiton jälkeen elämä oli hetkellisesti hektistä, mutta jo muutaman kuukauden jälkeen palasin normaaliin arkeen, Saija kertaa Ilta-Sanomille voiton jälkeisiä tapahtumia.











Saija painotti jo kisan aikana haastatteluissa, ettei hän haluaisi muuttaa pääkaupunkiseudulle mahdollisen voiton jälkeen, vaan jäisi kotipaikkakunnalleen Kokkolaan, jossa hänen perheensä ja työpaikkansa ovat.



– Työskentelen edelleen samassa työpaikassa ja asun Kokkolassa. En missään vaiheessa ajatellut jättäväni työpaikkaani vaikka kilpailun voitto olisikin poikinut suuren menestyksen laulaja uralla. En myöskään näe itseäni asuvan muualla kuin Kokkolassa, katsastuskonttorin palveluneuvojana työskentelevä Saija sanoo.



Jutun videolla Saija Saarniston tulkinta kappaleesta Mä annan sut pois. Hän esitti kappaleen TVOF:in finaalissa.

TVOF-kisassa voittaja saa palkinnokseen mahdollisuuden päästä työstämään levyä suuren levy-yhtiön kanssa. Kisassa Saijan ääneen ihastuneet fanit jäivätkin kuumeisesti odottamaan milloin hän julkaisisi debyyttialbuminsa.



Saija kertoo, ettei ottanut vastaan voittajalle tarjottua palkintoa, eli sponsoriautoa, jonka hän olisi saanut käyttöönsä. Neloselta vahvistetaan Ilta-Sanomille, ettei hän ottanut vastaan voittajalle kuuluneita palkintoja.



Saija kertoo musiikkiuran olevan toistaiseksi sivummalla, mutta tulevaisuudessa haaveissa on tehdä omaan tyyliin sopivaa musiikkia.



– En varsinaista levytyssopimusta ole vielä tehnyt. Musiikkia en ole julkaissut, sillä sopivia biisejä ei ole vielä löytynyt enkä itse osaa tehdä musiikkia. Keikkaillut olen jonkin verran, mutta en niin paljon kuin mitä niitä olisi tarjolla. En ole jättämässä musiikkia täysin taakseni, yritän vain kehitellä omannäköiseni musiikkiuran. Musiikki on kuitenkin iso osa elämääni, enkä voisi koskaan luopua siitä, hän sanoo.





Karsinut keikkoja esiintymisjännityksen takia

Saija kertoi TVOF:in aikana jännittävänsä esiintymistä niin paljon, että päässä jyskyttää ja jalat tutisevat. Vaikka esiintymiskokemusta tuli kisan aikana roimasti lisää, ei jännitys ole laantunut.



– Jännitän ihan yhtä paljon esiintymistä vaikka totuin siihen vähän enemmän Voicen myötä. Jännitys onkin suurin syy vähäiseen keikkailuun.



The Voice of Finlandia Saija pitää hienona ja kasvattavana kokemuksena, vaikka hän ei kisaan lähtiessään olisi ikinä uskonut voittavansa.



– Mietin kokemusta lämmöllä. Tapasin paljon hienoja ihmisiä ja kasvoin itse ihmisenä paljon. En missään vaiheessa prosessia uskonut tai edes ajatellut voittavani, joten musiikillista päämäärää minulla ei sinänsä ollut kisaan lähtiessäni.











Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa 5.1.2018