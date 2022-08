”Nuo hetket syntymästä kuolemaan, kun”... mihin heijastuu? Testaa, miten hyvin osaat Yön Joutsenlaulun

Tiistaina tuli suru-uutinen: muusikko ja lauluntekijä Jussi Hakulinen on kuollut. Testaa, kuinka hyvin osaat hänen tunnetuimman kappaleensa, joka on suomalaisen rock-klassikko.

Yö-yhtyeen vuonna 1984 julkaisema Joutsenlaulu on Suomen oma Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody tai Let It Be – kaikkien suomalaisen tuntema, ajaton rock-klassikko.

Laulu on esitetty satoja kertoja pelkästään yhtyeen itsensä toimesta. Lisäksi se on suosittu cover, radioasemien soittolistojen vakiokalustoa ja laulu, jonka joku jossain vaiheessa aina kaivaa karaoke-illassa.

Uskaltaa väittää, että kaikki vähänkin vanhemmat suomalaiset ovat kuulleet kappaleen – halusivat he sitä tai eivät.

Mutta osaatko kylmiltäsi vastata, miten sen lyriikat oikein menevät? Pelaa Joutsenlaulu-visaa.

Visa on tehty vuonna 2015 Joutsenlaulun säveltäjän ja sanoittajan Jussi Hakulisen luvalla. Kuvakaappaukset ovat kappaleen alkuperäisestä musiikkivideosta.

Jos et näe testiä yllä, voit tehdä sen tästä.