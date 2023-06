Video kammokolarista pelästyttää – moottoripyörä katkesi kahtia

Marc Marquez ja Johann Zarco ajautuivat rajuun törmäykseen, mikä käynnisti sanasodan kaksikon välillä.

Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarjan Saksan osakilpailun harjoituksissa nähtiin perjantaina dramaattinen tilanne.

Luokan kuusinkertainen maailmanmestari Marc Marquez kaatui sisäkurvissa kyljelleen, minkä seurauksena hänen pyöränsä sinkoutui hurjalla vauhdilla päin ranskalaisen Johann Zarcon ajopeliä Marquezin seuratessa itse perässä.

Rajun kolarin seurauksena Zarcon ajokki katkesi kahtia ja mies itse lennähti rajunnäköisesti ilmaan.

Kolari syntyi, kun Marquez oli aloittamassa nopeaa kierrostaan ja Zarco oli juuri kurvannut varikkosuoralta radalle.

Rajun kolauksen osapuolilla on hyvin toisistaan poikkeavat näkemykset siitä, miksi se pääsi syntymään. Espanjalainen Marquez ryöpytti Zarcoa rajusti harjoitusten jälkeisissä haastatteluissa.

– Jos minä teen virheen, sanon heti että se oli minun mokani, mutta tällä kertaa olen vihainen, koska Johann – jos joku – olisi voinut välttää tilanteen, Marquez ruoti Autosportin artikkelissa.

Marc Marquez ei arvostanut Johann Zarcon toimia radalla.

Marquezin mielestä varikkosuoralta tulevan kuskin vastuulla on katsoa taakseen. Ja jos sieltä tulee joku, on pysähdyttävä varikkosuoran poistumispaikalle odottamaan.

– Hänen toiminnassaan ei ollut mitään mieltä. Kuten olemme nähneet siinä mutkassa aiemmin, viimeksi tänä aamuna Aleix Espargaron ja Fabio Quartaron kanssa, kolari on helppo välttää siinä kohdassa.

Zarco vastasi Marquezin syytöksiin kitkeränä. Ranskalaisen mielestä Marquezin puheet karkasivat käsistä.

– Hänen pitäisi miettiä kahdesti ennen kuin puhuu, sillä edes ajatus väitteestä, että tämä olisi ollut minun syyni, ei ole hyväksyttävä, Zarco latasi niin ikään Autosportin artikkelissa.

Johann Zarco ei pitänyt Marc Marquezin puheista.

– Olen mukava kaveri, mutta ei hän voi panna syitä niskoilleni vain sen takia. Niin kävi jo toisessa isossa onnettomuudessa kolme vuotta sitten. Franco Morbidelli osui silloin minuun takaapäin ja kaikki sanoivat, että se oli minun vikani.

Molemmat kuskit onnekseen selvisivät perjantain hurjasta tilanteesta ilman isompia vammoja.

Marc Marquez on lajilegenda, joka on juhlinut Moto GP -luokan mestaruutta vuosina 2013, -14, -16, -17, -18 ja -19. Tällä kaudella Repsol Hondan kuski on kerännyt vain 15 MM-pistettä ja sijoitus sarjassa on vasta 18:s.

Ducatilla ajava Zarco 88 pisteellään MM-sarjassa viidentenä.

Saksan osakilpailu ajetaan tänä viikonloppuna. Lauantaina ohjelmassa ovat aika-ajot ja sprintti, sunnuntaina itse kilpailu.