Valtteri Bottas kiinnostunut kohutusta konkurssipesästä? Näin F1-tähti vastaa

Alfa Romeon F1-tähti kertoo keskustelleensa ”potentiaalisten ostajakandidaattien kanssa Kymiringiin sijoittamisesta”.

Valtteri Bottas on vierailulla Lahdessa.

Konkurssiin ajautuneesta Kymiringistä on kiinnostunut useampi ostajakandidaatti. IS:n tietojen mukaan niihin lukeutuu muutama ulkomaalainen, moottorikisojen järjestämisestä kokemusta hankkinut tapahtumayhtiö sekä Valtteri Bottas, F1-tähti juuri jonkin sijoittajaryhmän mukana.

Formulakuski vieraili tiistaina Lahdessa, kertomassa 10. kesäkuuta Salpausselän maastoissa järjestettävästä sorapyöräilytapahtumasta (FNLD GRVL), jonka hän on ideoinut yhdessä elämänkumppaninsa Tiffany Cromwellin kanssa.

Valtteri Bottas, kiinnostaako Kymiringin ostaminen konkurssipesästä?

– Hankala kysymys. Vastaan siihen, että kyllä ja ei. Olen keskustellut potentiaalisten ostajakandidaattien kanssa Kymiringiin sijoittamisesta ja on siis mahdollista, että lähtisin mukaan. Kaipaan kuitenkin nyt ensin lisäselvitystä siitä, missä asioissa tarkalleen ottaen mennään, Bottas kommentoi.

– Mielestäni Kymiringistä voi edelleen saada ihan toimivan konseptin.

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell säteilivät kilpaa auringon kanssa.

IS kertoi maanantaina, että Kymiringin taustayhtiön ympärillä on pelattu härskiä peliä. Useiden sisäpiirilähteiden mukaan osa ostajakandidaateista on kytännyt suunnitellusti hetkeä, jolloin KymiRing Oy ajautuisi konkkaan.

Jo saneerausohjelman aikana Kymiringiä tarjottiin melko halvalla hinnalla, alimmillaan 7,7 miljoonalla eurolla, mutta vielä siinä vaiheessa se ei kelvannut kenellekään. Toisin sanoen ratayhtiön haluttiin ajautuvan ensin tylysti konkurssiin ennen kuin sijoittavat vasta löisivät ”oikeat” tarjouksensa tiskiin.

– Kalkkiviivoilla uskottavia kandidaatteja oli noin viisi. Nyt konkurssin jälkeen niistä osa varmasti jatkaa kilpailua radasta, koska nythän sen saa hyvin todennäköisesti oikeasti halvalla, yksi IS:n lähteistä alleviivasi.

Nyt konkurssipesästä Kymiringin uskotaan lähtevän 4–5 miljoonalla eurolla. Kun rataan sijoittaa lisäksi 2–3 miljoonaa euroa, sen uskotaan täyttävän myös ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokan MotoGP:n vaatimukset.

Kokonaishinta on radikaalisti halvempi kuin Iitissä sijaitsevan radan tähänastiset rakennuskustannukset, noin 25 miljoonaa euroa.

– Toivottavasti asiaan löytyy joka tapauksessa pian jokin ratkaisu. Olisi sääli, jos joku ei lähtisi pyörittämään rataa, Bottas linjasi.