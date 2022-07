Legendaarinen Imatranajo on taas täällä! Lajin supertähti saapui Suomeen

Imatranajon 60-vuotisjuhlaa vietetään aurinkoisessa säässä. Jylinä on melkoinen, kun ratamoottoripyörät kiitävät Vuoksen suoraa yli 300km/h.

Imatra

Kahden välivuoden jälkeen Imatralla pärisee taas. Maailman kovimmat ja rohkeimmat moottoripyörätaiturit ovat kokoontuneet mittelemään paremmuudestaan radalle, joka houkuttelee kerta toisensa jälkeen nimekkään kaartin osanottajia.

Vai mitä sanotte Michael Dunlopista – miehestä, joka on voittanut Man-saaren ajot peräti 21 kertaa.

Irlantilainen huimapää on valmis mittaamaan tason Imatralla.

Ennen perjantain harjoituksia mies istuskeli tiimiteltassaan rennon oloisena, alusvaatteisillaan vettä hörppien. Fanit piirittivät miestä, sillä kaikki halusivat nähdä vilauksen lajin supertähdestä.

Kovimmat odotukset suomalaisittain kohdistuvat Erno Kostamoon, joka haastaa Open Superbike -luokassa Dunlopin ja muut kilpakumppanit tuhatkuutioisella BMW:llään.

Kostamo joutui olemaan pitkään sivussa kilpailemisesta, kun paha kaatuminen marraskuussa 2019 vei toipilaaksi.

– Selkäni murtui pahasti Macaossa ajetussa kisassa. Vaikka taukoa oli myös koronasta johtuen, niin samalla palauduin myös onnettomuudesta, Kostamo kertaa.

Kilpailemisen makuun Kostamo pääsi tämän vuoden puolella.

– Ajoin Hollannissa ja Tshekissä katuratakisan. Hollannissa en vielä päässyt oikein vauhtiin, mutta Tshekissä olin jo podiumilla, kolmas.

Open Superbike -luokan BMW on moottoripyörä, joka ei anna millään tavalla tasoitusta. Niinpä Kostamon tavoite kotikisassa on asetettu korkealle.

Tunnelmia Imatranajoista vuodelta 2019.

Imatran legendaariselta radalta Kostamo nimeää nopeasti lempipaikkansa, jotka pitkälti ratkaisevat menestyksen viikonlopun aikana.

– Kyllä ne ovat Vuoksen-suora ja lehmuskuja. Näillä vehkeillä menee varmasti 320km/h rikki, ja samalla mennään vähän keula pystyssä. Onhan se aika miehekäs paikka.

Toinen ratkaisun paikoista nostaa pyörän hieman irti maasta, kun kovavauhtisessa notkopaikassa pyörän jousitus joutuu testiin.

– Lehmuskujalla mennään hypyn yli kaasu pohjassa, 250km/h. Siinä pyörä käy vähän ilmassa, ja keulitaan. Se on hieno paikka, ja kysyy näin miehisesti sanottuna munaa, hymyilee Kostamo.

Erno Kostamo on valmis hurjastelemaan Imatralla.

Pääsuoran tiukan jarrutuksen täydestä vauhdista Kostamo uskoo ottavansa pelkästään tunteella, tilanteen mukaan.

– Jos on hyvä jarruttaja, niin sillä saa tällä radalla aikaa pois. Katuradoilla ukolla on vielä merkitystä, vaikka pyörälläkin on merkityksensä. Itse olen sarjan kovimpia jarruttajia, ja otan jarrutuksen aina tuntuman mukaan. Kädet on viikonloppuna kovilla, sillä niillä otetaan kaikki g-voimat vastaan ja pidetään ryhti.

Nopeimmat kierrosajat viikonloppuna ovat noin 1.50 minuutin luokkaa, mikä 4950 metriä pitkällä radalla tarkoittaa 160km/h keskinopeutta.