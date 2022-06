Miljardööri Antti Aarnio-Wihuri lataa koruttoman arvion Suomen urheilun suurhankkeen kohtalosta: ”Uskottavuus mennyttä”

Teollisuuspohatta ja moottoriurheiluvaikuttaja näkee KymiRingin MotoGP-kisojen perustuneen epärealistiseen rahoitussuunnitelmaan.

Kymiringin jo vuosia jatkunut surullinen saaga huipentui toukokuun lopussa uutiseen, jossa ratayhtiö ilmoitti joutuvansa perumaan myös kesäksi 2022 suunnitellut MotoGP-kisat.

Ratayhtiön ympärille syntynyt kohu on jatkunut näihin päiviin asti.

Kisa jouduttiin perumaan, koska rakennustyöt Iitissä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa olivat keskeytyneet, eikä rata täyttänyt Kansainvälisen moottoripyöräliiton turvallisuuskriteerejä.

Käytännössä syy oli rahan puute. Ratayhtiön talous on sakannut, vaikka siihen on pumpattu suuria summia veronmaksajienkin rahaa.

Aiemmin KymiRingille suunnitellut MotoGP-kisat oli peruttu vastoin alkuperäissuunnitelmaa 2019 sekä koronapandemian takia 2020 ja 2021.

KymiRingin MotoGP-hankkeelle näyttää käyneen juuri niin kuin pitkän linjan moottoriurheiluvaikuttaja Antti Aarnio-Wihuri ennakoi IS:n haastattelussa 2017.

Wihuri-yhtiöiden pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja arveli painokkaasti, että moottoriurheilukeskus sijaitsisi ”aivan liian kaukana pääkaupunkiseudulta” ja että sen vuoksi sinne olisi vaikea löytää riittävästi yksityisrahoitusta.

– Se, että ihmiset yhtäkkiä innostuisivat käymään säännöllisesti KymiRingillä, joka sijaitsee korvessa, on kuolleena syntynyt ajatus, Aarnio-Wihuri latasi 2017.

Antti Aarnio-Wihuri povasi KymiRingille suuria vaikeuksia jo 2017.

Aarnio-Wihuria pidettiin KymiRingin potentiaalisena sijoittajakandidaattina.

– Oma arvioni on, että se (hanke) ei tule onnistumaan suunnitellusti. En ole sijoittamassa hankkeeseen, hän vielä jatkoi.

Nyt keskiviikkona IS tavoitti Aarnio-Wihurin kommentoimaan KymiRingin uusia käänteitä. Muun muassa F1-kuski Valtteri Bottasta taannoin rahoittanut teollisuuspohatta ei kertomansa mukaan yllättynyt MotoGP:n peruuntumisesta.

– En tunne taustayhtiön yksityiskohtia, mutta mielestäni on ollut alusta asti nähtävissä, ettei sen budjetti tule toteutumaan. Yhtiö on ollut jatkuvasti rahapulassa, ja sitten se on jäänyt odottamaan ihmettä, joita harvemmin elämässä tapahtuu, Aarnio-Wihuri, 82, näkee.

– KymiRingin ympärillä puheita on ollut paljon, tekoja vähemmän. Kokonaisuus ei ole perustunut tarpeeksi realismiin, ja siksi sinne on ollut vaikea löytää tarpeeksi yksityistä rahaa.

Aarnio-Wihuri näkee järjestäjien lähteneen ”soitellen sotaan”. Hän nostaa esiin yhden esimerkkitapauksen.

– Tietojeni mukaan alun perin KymiRingin taustavaikuttajat uskoivat, että Pietarista voisi tulla MotoGP-kisoihin jopa 50 000–100 000 vierasta. Vaikka Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan, Pietarista tuskin olisi tullut tuollaisia massoja, koska myös sinne rakennettiin jokin aika sitten uusi moottorirata, Aarnio-Wihuri sanoo.

– On päivänselvää, että myös Pietarissa olisi siinä tapauksessa järjestetty isot kisat.

Antti Aarnio-Wihuri on pitkän linjan teollisuuspohatta ja moottoriurheiluvaikuttaja, joka on tukenut huomattavilla summilla esimerkiksi F1-kuski Valtteri Bottasta.

Lahden kaupungin omistama tapahtumayhtiö Lahti Events on käyttänyt suuria summia KymiRingiin ja MotoGP-kisaan. Nyt radassa on kiinni hurjia summia veronmaksajien rahaa, ja Lahti Events riutuu talousvaikeuksissa.

Lahden kaupungin taannoin KymiRingille siunaama lainapäätös on Ylen mukaan edennyt poliisin tutkittavaksi. Entinen lahtelaisvaltuutettu Seppo Korhonen teki oikeuskanslerille kantelun kaupungin johdon toiminnasta. Kantelun mukaan kaupungin viranhaltija myönsi marraskuussa 2019 Lahti Eventsille 2,8 miljoonan euron pitkäaikaislainan Kymiring-yhtiön rahoittamiseen.

Hallinto-oikeus oli jo määrännyt täytäntöönpanokieltoon aiemman valtuuston päätöksen KymiRingin tapahtumajärjestäjäksi valitun Lahti Eventsin pääomittamisesta. Nyt asia on siirtynyt Hämeen poliisille.

KymiRing sai vuonna 2020 yhteensä 12,6 miljoonaa euroa lisärahoitusta, mutta teki silti tappiota 255 000 euroa. Ratayhtiön vuoden 2021 tilinpäätöstä ei ole vielä julkaistu.

Iitissä sijaitseva Kymiring ei läpäissyt Kansainvälisen moottoripyöräliiton turvallisuuskriteerejä.

Alkuviikosta Iltalehti kertoi, että KymiRingiltä on peruttu turvallisuuspuutteiden vuoksi myös muita tapahtumia. KymiRingin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala sanoi Iltalehdelle, että yhtiö etsii noin kymmenen miljoonan lisärahoitusta, jotta MotoGP-kisat voisivat toteutua tulevaisuudessa.

Aarnio-Wihuri suhtautuu KymiRingin suunnitelmiin epäilevästi.

– Kymiringin uskottavuus alkaa olla mennyttä. Toivon tietysti, että ratayhtiö saisi asiat järjestymään, mutta siihen on tältä istumalta vaikea uskoa, koska yhtiö on ollut liikkeellä täysin epärealistisella rahoitussuunnitelmalla, Aarnio-Wihuri summaa.

– Ja jatkossa rahan kerääminen on todennäköisesti vielä vaikeampaa.

Aarnio-Wihuri oli pitkään Bottaksen pääsponsori. Aiemmin lääketieteen kunniatohtori rahoitti esimerkiksi jo edesmenneen F1-kuski Leo Kinnusen toimintaa.

