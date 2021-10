Kolme teiniä on kuollut lyhyen ajan sisään – kriisilajin tähdet vaativat isoja toimenpiteitä: ”Tämä on hirvittävää!”

Ratamoottoripyöräilyssä on nähty järkyttävä kuolonkolarien suma.

14-vuotias Hugo Millan. 19-vuotias Jason Dupasquier. 15-vuotias Dean Berta Vinales. Ratamoottoripyöräily on kohdannut vuoden 2021 aikana kolme musertavaa tragediaa, jotka ovat ajaneet suositun moottoriurheilulajin kriisin keskelle.

Moto3-luokassa ajanut Dupasquier kuoli toukokuussa Mugellon radalla, Millan heinäkuussa Euroopan Talent Cupin kilpailussa Espanjassa ja World Supersport 300 -luokassa kilpaillut Vinales Jerezissä syyskuun lopussa. Kaikissa tapauksissa menehtynyt kuljettaja sai kaaduttuaan osuman toisen ajajan pyörästä.

Viimeistään Vinalesin kuolema alleviivasi, että ratamoottoripyöräilyllä on käsissään valtava ongelma, ja monet lajin tähdet ovat vaatineet äänekkäästi muutoksia. Lajin huippuluokissa pitkän uran ajanut Michel Fabrizio, 37, ilmoitti lopettavansa uransa välittömästi protestina lajin vaarallisuutta kohtaan.

– Minä lähden, on aika sanoa, että tämä riittää! Vetäydyn kisoista lähettääkseni vahvan protestin: muuttakaa sääntöjä suojellaksenne ihmishenkiä, Fabrizio vaati Motorcyclesports-sivuston mukaan.

MotoGP-kuski Jack Miller tiivisti lajiväen tunnot Motorsportin haastattelussa.

– Tämä on hirvittävää. Puhun varmasti kaikkien puolesta kun sanon, että alan olla todella kyllästynyt pitämään hiljaisia hetkiä näille lapsille, jotka olivat niin nuoria. Tilanne on kamala, eikä se mitenkään voi jatkua. Ei vain voi, Miller totesi.

MotoGP- ja Superbike -sarjat omistava Dorna Sports on kertonut perustaneensa ryhmän, joka keskustelee mahdollisista muutoksista erityisesti alempiin kilpailuluokkiin.

Lajin tähtien puheenvuoroista päätellen tragedioiden taustalla on useita päällekkäisiä ongelmia. Ensinnäkin lähinnä nuorille lupauksille tarkoitettujen kilpailuluokkien määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut, ja suhteellisen raskailla pyörillä kilpailee entistä suurempi määrä todella nuoria kuskeja.

Lisäksi etenkin alempien luokkien pyörillä on vaikea tehdä kisan aikana merkittäviä eroja, ja sumpussa ajaminen lisää huomattavasti onnettomuuksien riskiä.

– Tästä on puhuttu Moto3:ssa, mutta Supersportin pyörät eivät ole kovin nopeita, eivätkä ne pyörät ole todellakaan kevyitä. Pyörät painavat paljon, ja radalla on niin paljon kilpailijoita, että kun jokin menee pieleen, todella pahan onnettomuuden mahdollisuus on moninkertainen, Miller totesi.

Lajilegenda Valentino Rossi, 42, taas uskoo, että suurin ongelma on nykypäivän yltiörohkeassa kilvanajossa. Hänen mielestään tilannetta auttaisivat tiukemmat säännöt ja kovemmat rangaistukset niiden rikkomisesta.

– Aggressiivisuus on lisääntynyt radalla paljon. Siinä on todellinen ongelma, enemmän kuin kuljettajien nuori ikä tai kokemuksen puute. Kaikki haluavat voittaa ja antavat kaikkensa, mutta eivät mieti mahdollisia seurauksia, Rossi pohti Corriere della Serran mukaan.

Vaikka kolmen tragedian vuosi onkin poikkeuksellinen, on kuolinuutisista tullut ratamoottoripyöräilyssä viime vuosina synkkää arkipäivää.

20-vuotias Afridza Munandar kuoli vuonna 2019 Aasian Talent Cupissa tapahtuneessa kolarissa, ja 14-vuotias Andreas Perez menehtyi vuonna 2018 CEV Moto3 -sarjan kilpailussa.

Viimeisin kuolonuhri Vinales oli MotoGP:ssä ajavan Maverick Vinalesin serkku. Espanjalaiskuski on ilmoittanut jättävänsä väliin ainakin seuraavan viikonlopun Yhdysvaltain GP:n väliin sukulaispoikansa kuoleman johdosta.