Arttu Stenberg on yksi Suomen seuratuimmista ihmisistä sosiaalisessa mediassa.

Moottoripyörä kiitää aurinkoisella järven jäällä helmikuussa. Ajotyyli on poikkeuksellinen. Eturengas osoittaa suoraan kohti taivasta. Takalokasuoja raapii jäätä ja jäähilettä lentää pyörän perästä kuin kipinöitä. Sitten vauhti pysähtyy. Eturengas alkaa laskea kohti jäänpintaa. Kuljettaja käsittelee pyörää taiten, kohottautuu seisovaan asentoon ja jatkaa matkaansa pelkällä takarenkaalla ajaen horisonttiin.

Pyörän kuljettaja on riihimäkeläislähtöinen stuntajaja Arttu Stenberg, 23. Hän on ladannut tempusta videon Instagramiin. Pätkällä on kymmeniä tuhansia katselukertoja. Stenbergin videolle lukema on melko pieni.

Katso Stenbergin huikaisevia temppuja yllä olevalta videolta!

Stenberg julkaisee moottoripyörällä tekemistään tempuista säännöllisesti videoita sosiaaliseen mediaan. Joskus hän seisoo päällään pyörän selässä, joskus ajaa selkä kohti menosuuntaa. Toisinaan hän ajaa eturenkaalla tai hyppää pyörällä 360 astetta. Taitavasti toteutetut videot ovat hyvin suosittuja.

Stuntmiehellä on pelkästään Instagramissa 277 000 seuraajaa. Brandsome-sivuston listauksen mukaan hän on Suomen seitsemänneksi seuratuin urheilija sosiaalisessa mediassa. Jos huomioon otetaan Stenbergin Facebook- ja YouTube-tilit, hänen stuntvideoitaan seuraa säännöllisesti lähes 650 000 ihmistä pääasiallisesti Suomessa ja Yhdysvalloissa mutta myös Indonesiassa ja eri Euroopan maissa. Vertailun vuoksi, yhdelläkään suomalaisella NHL:n aktiivipelaajalla ei ole yhtä suurta seuraajamäärää.

– Aloin täytellä materiaalia sosiaaliseen mediaan vuonna 2015. Siitä se on pikkuhiljaa kasvanut, Stenberg kertoo Ilta-Sanomille.

Mennyt talvi oli erinomainen myös stuntajamiselle.­

Nyt hänen tekemiensä videoiden kokonaiskatselukerrat pyörivät kymmenissä miljoonissa. Suosio on tuonut uusia mahdollisuuksia. Aiemmalla työurallaan Stenberg ajoi elementtirekkaa, kunnes vaihtoi tavallisesta päivätyöstä yrittäjäksi. Yhteistyösopimukset ja näytösajotapahtumat mahdollistivat siirtymisen kokonaan stuntajaksi, kunnes korona mutkisti asioita. Viimeisen vuoden aikana Stenbergin on pitänyt tehdä muutakin kuin ajaa kaksipyöräisellä.

Vaikka hänet tunnetaan Suomen nuorison keskuudessa, ei julkisuus ole vaikuttanut kielteisesti.

– Tapahtumissa tai eri paikkakunnilla liikuskellessani jotkut tunnistavat minut. Nuoremmat tulevat tapahtumissa pyytämään nimikirjoituksia ja tarroja tai ottamaan kuvia, Stenberg kertoo.

Hän on ajanut moottoripyörällä käytännössä katsoen koko elämänsä. Ensimmäistä kertaa hän nousi motocrosspyörälle kaksivuotiaana, kun isoveli vaihtoi isompaan peliin ja vanha pyörä vapautui. Stenberg kuuluu perheeseen, joka on innostunut moottoriurheilusta. Motocrossia hän päristeli noin kymmenvuotiaaksi asti, kunnes innostus lajiin hiipui.

Pyöriä oli veljellä ja serkuilla sen verran, ettei ajamiseen ehtinyt tulla katkosta missään vaiheessa. Ja pitihän sitä polkupyörilläkin aina ”kikkailla”. Uusi innostus löytyi taas reilusti ennen mopokortti-ikää, kun isoveli oli alkanut harjoitella stuntajamista omalla pyörällään.

Pian myös Stenberg kokeili keulimista ja eturenkaalla ajoa. Kotitalolta pääsi metsään ja metsästä löytyi aina joku asfaltoitu pätkä, jolla pystyi harjoittelemaan turvallisesti. Ylinopeussakkoja Stenberg ei ole koskaan saanut moottoripyörällä ajamisesta.

– Päivät alkoivat mennä kaikki siihen, että harjoiteltiin temppuja, hän muistelee.

Nykyisin hän pyrkii ajamaan joka päivä, mutta käytännössä harjoittelu keskittyy noin neljään päivään viikossa. Uudet temput hän kehittää satojen toistojen kautta, kun mieleen tulee uusia tapoja, joilla katsojia voisi hämmästyttää.

Rippikouluikäisenä Stenbergin temppuja näkivät vain kaverit, mutta sittemmin hän on kiertänyt maailmaa esiintymässä isoissa näytösajoissa. Toissa vuonna hän esiintyi Le Mans’n MotoGP-osakilpailun yhteydessä Ranskassa. Tapahtumassa kävi noin 200 000 ihmistä. Stenberg on käynyt ajamassa myös Espanjassa, jossa moottoripyöräily on äärimmäisen suosittua.

– Keikkoja on aina mukavaa tehdä. Tykkään ajaa yleisön edessä. Varsinkin jos homma onnistuu, se on mukavaa puuhaa, Stenberg kertoo.

Vaikka takana on koko elämä pyörän päällä, ei hän ole loukkaantunut pahemmin kuin kerran. Teini-ikäisenä tarvittiin polvileikkausta. Kaatuminen on toki tuttua.

– Jos pyörä lähtee käsistä kovassa vauhdissa isossa driftissä, niin kyllä se aika hyvin kyydistä heittää. Silloin kolisee ihan joka paikkaan, jos asfaltilla ajaa.

Talvisin Stenberg nauttii kovaa ajamisesta lumella tai järven jäällä.­

Moni mopoikäinen tai vanhempikin suomalaisnuori katsoo Stenbergin videoita ja saa niistä varmasti jos jonkinsorttisia ideoita. Saako temppuja kokeilla kotona?

– Olen sosiaalisesta mediasta yleisesti sitä mieltä, ettei kaikkia temppuja kannata lähteä kokeilemaan sen takia, että saisi tykkäyksiä tai näyttökertoja videoihin. Kannattaa tehdä juttuja, joihin tietää pystyvänsä. Jos tekee järjellä, siitä on mielestäni hyvä lähteä, Stenberg neuvoo ja korostaa, että ohje pätee muuhunkin somessa nähtävään sisältöön kuin vain temppuihin.

Stenbergin työvälineenä on oranssinvärinen KTM 450 EXC-F, pohjimmiltaan enduromallinen moottoripyörä. Enduropyörillä ajetaan perinteisesti maastossa. Stenbergin ajopeli on kuitenkin muokattu supermotopyöräksi vaihtamalla alle katurenkaat ja muuttamalla alustaa jäykemmäksi siten, että pyörä on lakannut olemasta ”maastoajoneuvo”.

– Pyörää on parempi käsitellä kovalla maalla jäykemmän alustan ansiosta. Alusta parantaa pyörän käsittelyä tempuissa, joissa ajetaan sivuluisussa tai jarrutetaan kovaa aivan pidon rajoilla, Stenberg selittää.

Kun kasaan on saatu supermotopyörä, on Stenberg jatkojalostanut välinettään siten, että stuntajaminen mahdollistuu. Isoimmat muutokset on tehty jarruihin. Eteen on vaihdettu iso, lähes vanteen kokoinen jarrulevy ja isompi jarrusatula. Taakse on puolestaan lisätty jarru. Normaalisti moottoripyörissä on jalkajarru. Stuntpyörässä takajarrua voi painaa myös ohjaustangosta kädellä, sillä kytkimen alapuolelle on asennettu jarrukahva.

– Näin pystyy käyttämään takajarrua silloinkin, kun jalat on nostettu vaikkapa tangolle. Keulinnassa takajarrun käyttö on todella tärkeää, ettei pyörä mene ympäri, Stenberg kertoo.

Käsi maassa, rengas ilmassa.­

Lisäksi pyörään on asennettu tappeja, jotka auttavat kuljettajaa nousemaan pystyyn temppujen aikana sekä suojaavat mahdollisissa kaatumisissa. Takalokasuojassa on puolestaan reikä, johon voi asettaa jalan, jotta saa tukea, kun tekee temppuja pystyasennossa.

Koska kyse on showsta, on pyörän ulkonäköäkin muutettu. Enduropyörät saavat maastossa kovempaa osumaa kuin kadun asfaltilla ajettaessa. Siksi stuntkäytössä olevaa pyörää voi ehostaa laadukkaammilla osilla, jotka myös näyttävät paremmilta.

Suomalaisista stuntajajista kuuluisin on Arto ”Artsi” Nyqvist, 63. Nyqvist kohautteli Suomen kansaa tempuillaan säännöllisesti 1980-luvulla. Legendaarisen moottoripyöräilijän tunnusmerkki olivat puukengät, jotka jalassaan helsinkiläinen huimapää esitti tempauksiaan.

Näyttävimpiin temppuihin kuului esimerkiksi 60 metrin hyppy moottoripyörällä Pyhätunturinmäestä. Vuonna 1987 hän ajoi keltaisella ”rättisitikalla” alas Lahden hyppytornista Salpausselän kisoissa. Nyqvist esiintyi myös James Bond -elokuvassa stuntmiehenä.

Stenberg pitää Nyqvistiä ”isona legendana”. Vaikka ikäeroa on 40 vuotta, kaksikko on päässyt ajamaan yhdessä. He esiintyivät samassa showssa toissa vuoden MP-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

– Artsi taisi sanoa, että hyvin menee. Pyörät ja temput ovat vuosien saatossa kehittyneet. Meitä oli muitakin ajamassa ja hän tykkäsi meidän touhustamme. Sanoi, että hyvin jätkät vetää, Stenberg muistelee.

Hän on katsonut Youtubesta Nyqvistin vanhoja temppuja, joissa tämä ajaa moottoripyörällä 200 kilometrin tuntivauhtia ja liukuu itse perässä puukengät jalassaan.

– Ne ovat tänäkin päivänä kovia temppuja. En tiedä pystyisinkö itse ylipäänsä ajamaan puukengillä, Stenberg nauraa.

Jos asfaltilla menee nurin, kolisee. Stenberg ei ole loukannut itseään vakavasti kaatuessaan.­

Stenbergiä on jo kyselty Bond-leffaan, mutta kuvaukset eivät sillä kertaa toteutuneet. Hän on ajanut useilla kotimaisilla ja ulkomaisilla videoilla, mutta varsinainen elokuvadebyytti odottaa vielä toteutumistaan. Korona siirsi viime kesältä kuvaussuunnitelmia.

– Ensi kesälle on viritteillä pari isompaa juttua, joista ei voi vielä kertoa, hän vihjaa.

Stenberg haluaa tulevaisuudessa ajaa elokuvatuotannossa.­