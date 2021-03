Mika Kallion Inka-rakas kisaa Diilissä – ratatähti kannustaa puolisoaan: ”Toivottavasti Inkasta tulee kovempi julkkis kuin minusta”

Mika Kallio iloitsee puolisonsa Inka Isotalon osallistumisesta Diili-ohjelmaan.

Ratamoottoripyöräilyn tähti Mika Kallio, 38, on seurannut innolla puolisonsa Inka Isotalon kilvoittelua televisiokanava Nelosen Diili-ohjelmassa.

Maailmanlaajuiseen menestysformaattiin perustuva Diili palasi muutamien vuosien tauon jälkeen Suomen televisioruutuihin helmikuun loppupuolella.

Ohjelmaa luotsaa radio- ja tv-persoonana tunnettu Jaajo Linnonmaa, joka etsii kilpailijoiden joukosta kehitysjohtajaa omille yrityksilleen.

Yksi kilpailijoista on ratamoottoripyöräilyn moninkertaisen MM-mitalistin Mika Kallion puoliso, 36-vuotias kauppatieteiden maisteri Inka Isotalo.

Isotalo on toiminut viime vuosina muun muassa Kallion asioidenhoitajana. Pariskunnalla on 4-vuotias tytär. Kalliolla on tytär myös aiemmasta suhteestaan.

Ennen Diili-ohjelmasarjaan hakemista Isotalo kertoi pohtineensa julkisuuden vaikutuksia. Kallio kertoo Ilta-Sanomille, että hän rohkaisi puolisoaan osallistumaan Diiliin.

– Silloin kun tuli mahdollisuus lähteä, niin kannustin häntä, että sinne vaan, Kallio toteaa.

– Se oli Inkalle hauska projekti lähteä mukaan ja nähdä vähän erilaista juttua. Pitäähän elämässä aina haasteita olla, hän jatkaa.

Mika Kallio ja Inka Isotalo kuvattuna Tshekissä 2016.­

Kallio arvioi, että Diilin ohjelmaformaatti sopii Inka-rakkaalle mainiosti.

– Hänellä on homma kaikin puolin hallussa ja hän on kilpailuhenkinen – sitäkin siinä ohjelmassa tietysti tarvitaan, Kallio tuumaa.

Kallio uskoo, että Diili avaa Inkalle uusia ammatillisia ovia ja näkymiä. Isotalo itse on aiemmin kuvaillut Diiliä ”Suomen suurimmaksi työhaastatteluksi”.

– Ainahan sieltä joku Jethro löytyy, jos näin voisi sanoa, naurahtaa Mika Kallio.

– Siellä tapaa varmaankin oikeita ihmisiä Suomen bisneselämää ajatellen. Diilin kautta voi löytyä ihan mielenkiintoisia projekteja Inkalle myös jatkossa. Kaiken kaikkiaan se on ihan hieno homma, Kallio sanoo.

Diili on alun perin yhdysvaltalainen ohjelmaformaatti, jonka juontajana oli Donald Trump. Formaatti on levinnyt ympäri maapalloa, ja Suomessakin sarjaa on tehty jo kuusi kautta vuodesta 2005 lähtien. Linnonmaan juontama kausi on seitsemäs.

Kallio on ollut parikymmentä vuotta julkisuudessa urheilu-uransa kautta. Hän on saavuttanut kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin sekä kivunnut aina moottoripyöräilyn kuninkuusluokkaan MotoGP:hen asti.

Kumpi teistä on nyt kovempi julkkis, sinä vai Inka?

– Niin...sitä ei nyt tiedä…toivotaan, että Inkasta tulee tulevaisuudessa kovempi julkkis kuin minusta. Luulen, että minä olen jo oman osani saanut siitä hommasta, se riittää ihan näin, Kallio vastaa.

Inka Isotalo on kauppatieteiden maisteri.­

Kallio on nykyisin KTM-tallin testikuljettaja. Lisäksi hän on viime vuosina ajanut valikoiduissa MotoGP-luokan MM-osakilpailuissa.

Kallio toipuu parhaillaan SM-jääratakilpailussa Seinäjoella helmikuun lopulla sattuneesta ikävästi onnettomuudesta.

Kallio on kertonut, että hänen pohje- ja sääriluunsa katkesivat ulosajossa. Kallion jalka on sittemmin leikattu ja hän on viime aikoina aloitellut kuntoutusta fysioterapeutin ohjeilla.

