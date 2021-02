Suomen parhaat moottoriurheilijat saavat palkintonsa – katso MoottoriGaala 2021 suorana ISTV:ssä lauantaina 6.2.2021

ISTV näyttää Suomen Moottoriliiton vuotuisen palkitsemisjuhlan eli MoottoriGaalan suorana lähetyksenä.

Suora lähetys MoottoriGaalasta avautuu artikkelin yllä olevaan videoruutuun lauantaina 6.2.2021 kello 19 alkaen. Itse tilaisuus järjestetään Urheilumuseossa Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Tilaisuuden ja lähetyksen juontaa Mervi Kallio.

Paikalle on kutsuttu vain palkittavat ja palkintojen jakajat. Osa palkinnonjaoista järjestetään etäyhteyksin. Kaikilla halukkailla on kuitenkin mahdollisuus osallistua moottoriurheilujuhlaan ISTV:n suoran lähetyksen välityksellä. Lähetys näkyy ensin vain suorana. Tallenne siitä ilmestyy katsottavaksi myöhemmin.

– On upeaa päästä juhlistamaan vuoden 2020 mestareita, kilpailuissa menestyneitä ja kaiken mahdollistavia taustatyön tekijöitä. Vuosi on ollut vaikea ja työntäyteinen kilpailijoille, huoltajille ja toimitsijoille. Vaikeuksista huolimatta kauden kilpailut on kyetty ajamaan lähes alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Nyt on aika nauttia kauden työn tuloksista uudenlaisella tavalla toteutetussa gaalassa, Suomen Moottoriliitto ry:n puheenjohtaja Erkki Heikkinen sanoo.