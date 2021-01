Onnettomuuteen joutunut kilpa-ajaja vaivutettiin sairaalassa keinotekoiseen koomaan.

Hurjassa Dakar-rallissa ei ole säästytty tänäkään vuonna ilman kolareita. Mediatietojen mukaan moottoripyöräilijä CS Santosh loukkaantui Saudi-Arabian aavikolla tapahtuneessa onnettomuudessa keskiviikkona niin pahasti, että hänet on vaivutettu sairaalassa keinotekoiseen koomaan.

Santosh sai onnettomuudessa vammoja päähänsä, minkä lisäksi hänen toinen olkapäänsä oli mennyt sijoiltaan.

Samassa rytäkässä loukkaantui toinenkin kilpa-ajaja, Maurizio Gerini.

Motorsport.comin mukaan onnettomuuspaikalle saapui ensimmäisenä kilpakumppani Paul Spierings.

– Pysäytin pyöräni sen kiven eteen, johon he osuivat, jotta kukaan muu ei törmäisi kiveen. Sitten painoin hätänappia. Annoimme hänelle (Santoshille) ensiapua, ja viidentoista minuutin jälkeen paikalle saapui kolme järjestäjien helikopteria, Spierings sanoi sivuston mukaan.

– Hoitohenkilökunta otti tilanteen haltuunsa, mutta tunsin hänen (Santoshin) sydämensä lyövän, mikä oli valtava helpostus.

CS Santosh (vas.) Dakar-rallin kolmannella etapilla tiistaina 5. tammikuuta.­

Intialainen Santosh, 37, kilpaili Dakar-rallissa seitsemättä kertaa. Hänelle kävi huonosti myös vuoden 2013 kisassa, kun hänen moottoripyöränsä syttyi tuleen. Hän sai silloin kolmannen asteen palovammoja niskaansa.

Santoshin talli Hero MotoSports kertoi, että ajaja on uusimman onnettomuuden jäljiltä vakaassa tilassa.

Santoshin onnettomuus tapahtui rallin neljännellä etapilla noin 135 kilometrin kohdalla. Etappi on koko kilpailun pisin: noin 800 kilometriä. Kaikkinensa kilpailuohjelmassa on 12 etappia, joiden yhteispituus on yli 7 600 kilometriä.

Dakar-rallilla on pitkät perinteet, mutta myös synkkää historiaa. Siinä kilpaillaan muun muassa auto- ja moottoripyöräluokissa.

Erämaarallin ensimmäinen kilpailu ajettiin vuonna 1979 ja se tunnettiin silloin nimellä Pariisi-Dakar.

Dakar-ralli on vaativa erämaassa ajettava kilpailu. Kuva maanantailta 4. tammikuuta.­

Kilpailuissa sattuneissa onnettomuuksissa on menehtynyt vuosikymmenten aikana tiettävästi 30 kilpailijaa – pääasiassa moottoripyöräilijöitä. Viime vuoden kisassa uhreja tuli kaksi: portugalilainen Paulo Goncalves ja hollantilainen Edwin Straver.

Hero-tallin päällikkö Wolfgang Fischer oli järkyttynyt uusimmasta onnettomuudesta.

– Tunteellisesti vaikea päivä meille kaikille. Viime vuonna samalla etapilla menetimme Paulon (Goncalves), hän sanoi.