Mika Kalliolle avautui upea mahdollisuus – ”On se kiva nähdä omaakin käden jälkeä menestyksessä”

Mika Kallio ruoti Ilta-Sanomille uutta mahdollisuuttaan moottoripyöräilyn kuninkuusluokassa.

KTM:n testikuljettaja Mika Kallio saa yllättävän mahdollisuuden näyttää kisavirettään ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokassa.

Konkarikuljettaja Kallio, 38, pyydettiin hätiin, koska KTM:n satelliittitalli Tech3:n kuljettaja Iker Lecuona ei voi ajaa ensi viikonloppuna MotoGP-kauden päätöskilpailussa Portugalin Portimaossa. Lecuonalla on todettu koronavirustartunta.

Kallio on innoissaan kisakomennuksestaan. Hän ei kuitenkaan lähde lataamaan itselleen turhan suuria menestyspaineita.

– Koronatilanteen takia testejä on ollut normaalia vähemmän, joten en ole ajanut MotoGP-pyörällä kovin paljon viime aikoina. Kisassa olen ajanut viimeksi vuosi sitten, joten lähtökohta ei ole missään nimessä helppo, Kallio mietti Ilta-Sanomille.

– Kyseessä on uusi rata MM-kalenterissamme, joten perjantain harjoitusjakso on pidempi. Se on hyvä asia minulle. Ehkäpä myös se on etu tässä tilanteessa, että rata on periaatteessa uusi kaikille.

KTM:n kehityssuunta on ollut lupaava tällä kaudella. Pyörällä on voitettu kaksi osakilpailua. KTM:n MotoGP-projektissa jo vuosia mukana olleen Kallion voi siis myös nähdä onnistuneen kehitystyössään.

– On se kiva nähdä omaakin kädenjälkeä menestyksessä.

MotoGP-kausi on ollut yllätyksellinen monellakin tapaa. Mestaruuden on jo varmistanut espanjalainen Suzuki-kuljettaja Joan Mir.

Mir voitti kolme vuotta sitten Moto3-luokan maailmanmestaruuden ja otti jokin aika sitten ensimmäisen osakilpailuvoittonsa MotoGP-luokassa. Suzukin kuljettaja voitti kuninkuusluokan edellisen kerran vuonna 2000, jolloin Kenny Roberts Jr. saavutti MM-tittelin.

– Ei Mir ollut ennakkokaavailuissa varmaankaan kenenkään mestarisuosikki. Vähän salakavalasti hän hiipi mestariksi. Hän oli todella vahva kauden viimeisellä kolmanneksella, joten siinä mielessä mestaruus meni ihan oikeaan osoitteeseen, Kallio tuumaa.

– Suzuki puolestaan on vuosi vuodelta vahvistanut asemaansa, ja nyt merkillä ajettiin mestaruus pitkästä aikaa, hän jatkaa.

Kallio jatkaa KTM:n testikuljettajana myös ensi vuonna.

– Samat sävelet kuin aiemminkin. Testihommia ja sitten heti valmiina kisaamaan, kun tilaisuus tulee.