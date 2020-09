Motocrossin suomalaishuippu vaihtoi työkaluaan radikaalisti: ”Minun ei tarvitse näyttää enää kenellekään mitään”

Sähköavusteisista polkupyöristä on tullut nouseva trendi kilpamoottoripyöräilijoiden piirissä. Enduron MM-mitalisti ja motocrossin Suomen mestari Henric Stigell kokee olevansa sähköpyörän selässä kuin pikkupoika.

Henric Stigellin mukaan sähköavusteinen polkupyörä on lähes kuin moottoripyörä.­

Vuonna 2017 itävaltalainen moottoripyörävalmistaja KTM esitteli Red Bullin tiloissa Salzburgin lentokentällä uuden mallin Freeride E-XC -sähkömoottoripyörästä.

Ehkä hivenen yllättävästi KTM:n toimitusjohtaja Stefan Pierer ennusti, että sähkömoottoripyörät lähestyvät polkupyöriä ja että tulevaisuuden suosituin sähköinen kaksipyöräinen olisi moottoripyörän ja polkupyörän yhdistelmä.

Kuinka oikeassa hän olikaan. Nyt useat motocrossia tai enduroa kilpaa ajaneet kuljettajat ovat vaihtaneet sähköavusteisiin maastopyöriin. Yksi esimerkki on Henric Stigell, 27, joka on voittanut motocrossissa kolme Suomen mestaruutta ja endurossa kaksi MM-mitalia.

Polkupyöräliike Ride Moren toimitusjohtaja Mikko Räty avasi Stigellille portin sähköpyörien maailmaan loppuvuonna 2019, ja Stigell oli heti myyty.

Henric Stigell löysi uuden uran sähköpolkupyörien parista.­

– Se oli upea kokemus, olin innoissani kuin pikkupoika. Sähköpyöräilyssä aukeni kokonaan uusi maailma, neljävuotiaana motocrossin aloittanut Stigell muistelee.

Stigell ei ole ainoa motoristi, joka on vaihtanut sähköpyörään. Mukana on suuri joukko menestyneitä kuljettajia, kuten enduron maailmanmestarit Eero Remes ja Petri Pohjamo. Syy on hyvin selvä.

– Sähköpyöräilyssä pystyy prätkien tavoin haastamaan itsensä ja kehittymään teknisesti. Pyörissä on täysjousto, ja ne painavat enemmän kuin tavalliset polkupyörät, mikä tuo ne myös lähemmäksi prätkän ajettavuutta, Stigell sanoo.

Muutamia isoja eroja moottoripyöriin on: kustannukset, harrastuksen helppous ja ajopaikkojen määrä. Moottoripyörällä ajetaan suljetuilla alueilla, mutta polkupyörällä voi ajaa melkein missä vaan.

Motocrossin moninkertainen Suomen mestari ja enduron MM-mitalisti Henric Stigell on siirtynyt sähköavusteiseen maastopyörään ja harjoittelee Espoon enduroradalla.­

Hyvä pyörä maksaa 3 000 eurosta aina päälle 10 000 euron, mutta kuluvia osia on paljon vähemmän ja niiden hinta huomattavasti huokeampi kuin moottoripyörissä. Polkupyörällä on helppo lähteä lenkille koska vain, eikä sen eteen tarvitse tehdä suuria huoltotöitä, joten helppous on avainsana.

– Eihän näitä tarvitse huoltaa juuri lainkaan moottoripyöriin verrattuna. Nappaan vain pyörän alle ja lähden metsään. Pitää kuitenkin muistaa säännöt, eli kun kohtaa muita liikkujia, niin kohteliaasti hiljentää ja väistää, että kaikilla on mukavaa.

Stigell on kaikesta huolimatta edelleen kisakuski ja nauttii kilpailuista. Sähköpyöräily tarjoaa myös tätä, ja Stigell on osallistunut SM-kisoihin, joissa hän on päässyt kahdesti palkintopallille.

– Onhan Stigell aivan huima lahjakkuus. Toiset ovat räikkösiä, toiset eivät. Stigell haastaa koko polkupyöräporukan, ja hänen tekemisensä on esimerkillistä niin pyörän päällä kuin sen ulkopuolella, Räty sanoo.

Urheilijalla on aina tavoitteita, mutta tällä hetkellä Stigell ei niitä mieti. Kauppakorkeakoulun maisterin opinnot vievät aikaa, ja nyt hän vain nauttii urheilusta.

Muutkin kuskit kuin Henric Stigell ovat siirtynet perinteisestä endurosta ja motocrossista uusien ajopelien päälle.­

– Minun ei tarvitse näyttää enää kenellekään mitään, nyt vain opitaan uutta ja innostutaan joka päivä lisää. Aamulla herätessä sitä jo odottaa, että pääsee hyppäämään pyörän selkään ja haastamaan itsensä.