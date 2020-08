Aleksi Vilkko, 29, teki rajun ratkaisun ja muutti 10 neliön autoon: ”Naisen takia en unelmaani hautaa”

Tuhannen euron kuukausibudjetti ja autossa asuminen mahdollistivat Aleksi Vilkolle lapsuuden haaveen jahtaamisen.

Detroit Tigersin syöttäjä Daniel Norris on jo vuosia ihmetyttänyt baseballmaailmaa elämäntyylillään.

Monimiljonääri halusi sulkea elämästään kaiken turhan pois ja keskittyä olennaiseen, baseballiin. Hän teki rajun päätöksen ja muutti asumaan edulliseen saksalaiseen pakettiautoon.

Suomalainen Aleksi Vilkko, 29, noudattaa samaa kaavaa.

Vilkko etsi elämälleen uutta suuntaa ja tajusi, että haluaa tavoitella unelmaansa: extreme-enduron ammattilaisuutta. Hän muutti koko omaisuutensa noin kymmenen neliön kokoiseen Mercedes-Benz Sprinteriin.

– Minulla on täällä aivan kaikki. Iso sänky, lavuaari, hella, jääkaappi ja vielä oikein toimiva suihku auton takaosassa. Telkkari ja tietokone kuuluvat kalustoon myös, Vilkko esittelee asuntoautoaan leveä hymy huulillaan.

Aleksi Vilkon auton asuintiloissa näyttää tältä.

Vilkko säilyttää ruokaa minijääkaapissa.

Ruokakaapin sisältöä.

Vilkon asuntoauton suihku.

Auton takakontista löytyvät moottoripyörät ja kaikki harrastusvälineet. Noin puolesta välistä autoa alkaa asunto-osa. Oma huone siirtyy pyörillä päivittäin uuteen majapaikkaan – yleensä rauhalliseen järvenrantaan. Matkat määräytyvät extreme-enduro-kilpailuiden mukaan.

Kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen. Vilkko oli hyvin tyytymätön elämäänsä, hän vietti paljon aikaa baareissa ja kaikenlaisissa riennoissa. Jollekin hyvin normaalilta kuulostava nuoren ihmisen elämä ahdisti Vilkkoa, joka halusi muutosta. Hän tarttui Eckhart Tollen kirjaan Läsnäolon voima.

– Tollen kirja avasi minulle ajatuksen, että elämä on nyt, ei huomenna. Läsnäolo hetkessä merkitsee. En ollut koskaan saanut ajaa moottoripyörällä kilpaa ja tavoitella unelmaani. Nyt oli sen aika.

Lappeenrannasta syntyisin oleva Vilkko teki ensimmäisen irtioton. Hän jätti työn paperitehtaassa ja lähti reppumatkalle Aasiaan.

– Junan portailla päätin, etten palaa enää koskaan, Vilkko toteaa vakavana.

Puolen vuoden päästä puhelin soi, ja häntä pyydettiin takaisin töihin. Ensimmäinen irtiotto oli päättynyt.

Vuonna 2018 alkoi tapahtua toden teolla. Kymmenen vuoden kipuilu eskaloitui pakettiauton ostoon. Vilkko hankki halvan saksalaisen auton, aivan kuten baseball-tähti Norriskin, joka päätyi Volkswagen Westfaliaan vuodelta 1978. Vilkon valinta oli hieman tuoreempi Mersun Sprinter -paku.

Vilkolla ei ollut juuri rahaa mutta kädentaitoja senkin edestä, joten hän rakensi auton sisustan itse. Uusi elämä odotti.

– Tein kolmen vuoden suunnitelman, joka saattaa hiukan koronan takia venyä. Asun autossa ja elän vain ja ainoastaan extreme-endurolle. Pystyn elämään tonnin kuukausibudjetilla, mikä syntyy pätkätöillä ja sponsorituloilla. Se mahdollistaa ajamisen. Muuten ei olisi riittävästi rahaa, sanoo Vilkko alleviivaten yhtä selkeää eroaan miljonääri Norrisiin.

Aleksi Vilkon unelma on ammattilaisuus extreme-endurossa.

Tosin Norris eli ainakin vielä muutama vuosi sitten pienemmällä kuukausibudjetilla kuin Vilkko, 800 dollarilla eli noin 680 eurolla.

Extreme-enduro on raaka laji, jossa ajetaan hyvin vaikeissa maastoissa ja kiivetään moottoripyörällä ylös kallioseinämiä. Kilpailu kestää yhtäjaksoisesti useita tunteja, joten fysiikan pitää olla kunnossa. Kaiken lisäksi lajissa on ammattilaisia vain kourallinen, joten Vilkon tavoite on kunnianhimoinen.

– Tiedän, että ammattilaisuus vaatii paljon, mutta olen sataprosenttisesti sitoutunut tähän. Matkustan kilpailuiden perässä ja pyrin kehittämään itseäni joka päivä. Olen todella iloinen.

Moni 29-vuotias on jo asettunut aloilleen ja perustanut perheen, mutta vakiintuminen ei extreme-kuljettajan suunnitelmiin kuulu.

– Naisen takia en unelmaani hautaa.

Autossa asuminen saattaa kuulostaa rajulta, mutta Vilkolle se antaa sisäisen rauhan. Hänellä ei ole mitään muita suunnitelmia kuin seuraava kilpailu.

Aleksi Vilkko vauhdissa harjoituksissa.

Päivät kuluvat harjoitellessa tai siirtyessä seuraavaan paikkaan. Joskus hän matkaa läpi mantereen, ja siirtymä voi olla tuhansia kilometrejä. Jokainen päivä on kuitenkin Vilkolle nautinto, joka johtaa kohti suurta unelmaa.

Elämä mahtuu kymmeneen neliöön, mutta sydän on pakahtumaisillaan ilosta. Vilkko tuntee olevansa irti kahleista.

– Nautin matkasta ja päämäärä saavutetaan, jos ollaan saavuttaakseen. Elän tässä ja nyt. Olen onnellinen, Vilkko kiteyttää elämänsä.

Aleksi Vilkko kertoo nauttivansa autossa asumisesta.