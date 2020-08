Video: Kuinka tästä voi selvitä hengissä? Homma lähti täysin lapasesta MotoGP-kisassa

Suuronnettomuus oli hiuskarvan varassa. Supertähti Valentino Rossi peräänkuulutti kuljettajien keskinäistä kunnioitusta.

Ratamoottoripyörien MotoGP-kilpailussa Itävallassa oltiin erittäin lähellä täydellistä katastrofia.

Törmäyksessä Franco Morbidellin ja Johann Zarcon pyörät lensivät ilmaan ja aiheuttivat suuren vaaratilanteen.

Supertähti Valentino Rossi oli erittäin onnekas, ettei Morbidellin lentäväksi romuksi muuttunut Yamaha osunut häneen. Myös Maverick Vinales oli vaaravyöhykkeessä, kuten alla olevasta MM-sarjan julkaisemasta videosta voi karulla tavalla todeta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Autosportin mukaan Rossi, 41, kuvaili onnettomuutta pelottavaksi ja kauhistuttavaksi.

Konkarikuljettaja Rossi otti puheeksi ajajien aggressiivisuuden, joka on hänen näkemyksensä mukaan lisääntynyt viime vuosina.

– Minusta on tärkeää, ettemme liioittele aggressiivisuutta. Radalla olevia toisia kuljettajia täytyy kunnioittaa, koska emme voi unohtaa, että lajimme on erittäin vaarallinen. Etenkin radalla, jolla on pitkät suorat ja nopeus nousee 300 kilometriin tunnissa, Rossi sanoi.

Rossin mukaan nykyään turhan moni kuljettaja ”sulkee aggressiivisesti oven” takaa tulevalta jarrutuksen aikana.

Rossi kertoi jutelleensa asiasta Zarcon kanssa turman jälkeen.

– Zarco ajoi leveällä ajolinjalla ja jarrutti Morbidellin nenän eteen, ehkäpä estääkseen Morbidellin ohituksen. Mutta se oli liian lähellä. Vauhtia on 300 kilometriä tunnissa ja tilanteessa on imua. Morbidellilla ei ollut mahdollisuutta jarruttaa.

– Sanoin tämän Zarcolle ja hän totesi, ettei tehnyt sitä tahallaan, Rossi raportoi.

Morbidelli viettin sairaalaan tarkastettavaksi, mutta alustavissa tutkimuksissa ei havaittu vakavia vammoja.

Hurja törmäys on herättänyt huolta Itävallan Red Bull Ringin turvallisuudesta moottoripyöräkisoissa. Rossin mielestä rata on vaarallinen, mutta hän pitää kuljettajien välisen kunnioituksen puutetta tätäkin vaarallisempana asiana.

MotoGP-luokan kilpailun voittoon ajoi Ducatillaan italialaiskuljettaja Andrea Dovizisio. MM-sarjan kärjessä on ranskalainen Yamaha-kuljettaja Fabio Quartararo.