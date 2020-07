Suomalaishurjapää Kimi Patova, 18, kaatui 260 km/h vauhdissa – arvokas kisapyörä lunastukseen: ”Nautin vauhdista ja vaarasta”

Hyvinkääläinen Kimi Patova, 18, on road racingin suomalaistoivo.

Ratamoottoripyörälupaus Kimi Patova tähtää korkealle lajissa, jossa mikään ei tule ilmaiseksi.

18-vuotiaan Kimi Patovan katse on jämäkkä ja lauseet harkittuja. Ratamoottoripyöräilyn suurlupaus kertoo määrätietoisesti taustastaan, harjoittelustaan ja tavoitteistaan, mutta puheista paistaa nöyryys lajia kohtaan.

– Nautin vauhdista ja vaarallisista tilanteista, hän ilmoittaa itsevarmasti.

Nousujohteisesti uraansa jo vuosikausia rakentanut Patova valmistautuu isoon hyppäykseen.

Superstock 600 -luokan Suomen mestaruuden näytöstyyliin viime vuonna voittanut hyvinkääläinen ajaa tällä kaudella Espanjan mestaruussarjassa.

Patovalla on allaan on entuudestaan tuttu RAM Racing Yamahan 600-kuutioinen pyörä, mutta vastus on huomattavasti kovempi kuin aiemmin.

– Päätimme jo kesken viime kauden tiimin kanssa, ettei Suomessa ole mitään järkeä ajaa enää uutta kautta. Tiimi halusi lähteä Espanjaan, ja niin halusin minäkin, Patova toteaa.

Patova hyppäsi ensimmäisen kerran moottoripyörän selkään jo 3-vuotiaana.

Kovatasoinen sarja on mainio näyteikkuna vielä isommille areenoille, jonne Patova tähtää. Isoimpana unelmana siintää MotoGP.

– Jonain päivänä haluan tehdä tätä täysipäiväisesti parhaassa sarjassa. Näyttöjä se tietysti vaatii, ja nyt on hieno paikka näyttää, mihin pystyn. Tiedän, että Espanjassa tietyt henkilöt seuraavat minua koko ajan.

Espanjan mestaruussarjan oli määrä käynnistyä maaliskuun lopussa, mutta koronakurimus on siirtänyt kauden alkua neljällä kuukaudella.

Patova ei suostu paljastamaan tavoitteitaan, mutta on selvää, ettei pelkkä osallistuminen riitä kunnianhimoiselle nuorukaiselle.

– Minulla on pieni tavoite päässä, mutta en halua paljastaa sitä. Sen tiedän, että sarja on todella kovatasoinen ja kärkiporukka on huomattavasti laajempi ja tiukempi kuin Suomessa.

Patova sanoo isoimmaksi vahvuudekseen kypsyyden ja maltin kisatilanteissa.

Patova on päässyt kirimään Espanjassa harjoittelevien kilpaveljiensä etumatkaa koronatauon aikana, vaikka hänkään ei ole päässyt radalle kovin usein.

Taloudelliset realiteetit ovat määrittäneet kevään ja kesän harjoittelua.

– Olen treenannut pitkälti motocross-pyörällä, koska meillä ei ole resursseja ajaa radalla joka viikko. Se on tämän lajin ongelma.

Hyvinkääläiskuski on korvannut testitunteja tehokkaalla etävalmistautumisella kotipuolessa.

– Tulostan ratakarttoja, lunttaan kovien kuskien mutkia ja kirjoitan ylös pieniä juttuja, kuten jarrumerkkejä. Taustatyö pitää tehdä tosi tarkasti ja radalle mennessä on oltava varma siitä, mitä milloinkin haluaa tehdä, hän kertoo.

Vankka taloudellinen selkänoja on välttämätöntä moottoriurheilun maailmassa. Raha ja taloudelliset resurssit nousevatkin esiin jatkuvasti Patovan puheissa, eikä suotta.

– Minulla ei olisi mitään mahdollisuutta ajaa ilman yhteistyökumppaneita.

Patova kiittelee vuolaasti myös ammattimaista taustatiimiään, joka mahdollistaa ajamisen ulkomailla – ja ajamisen ylipäätään. Taustoja hoitaa viisihenkinen tiimi: tallipäällikkö ja ajovalmentaja Jani Rättö, ravinto- ja mentaalivalmentaja Tero Puustinen, fysiikkavalmentaja Patrik Patova, varainhankinnasta ja yhteistyökumppanuuksista vastaava Tarja Patova sekä viestintävastaava Tommi Häti.

– Yritän miettiä mahdollisimman vähän rahapuolta, sillä minulla on sitä varten hyvät taustat. Perhettä pitää kiittää tosi paljon: he ovat menneet hattu kourassa ja keränneet rahat ajamiseeni.

Sähköasentajaksi opiskeleva Patova harjoittelee 9-12 kertaa viikossa.

Varainhankinnasta vastaava Tarja Patova kertoo vuosibudjetin pyörivän kymmenissätuhansissa euroissa. Summa on tuplaantunut viime kaudesta.

– Kyllähän se varainhankinta on ihan kunnon työtä ja olen soittanut tänäkin vuonna satoja puheluja. Onneksi moni tukija on ollut Kimin matkassa jo kauan ja saimme budjetin kasaan useammasta pienestä ja parista vähän isommasta lähteestä, hän kiittelee.

Tukijoiden kiinnittäminen ei ole helppoa. Oman haasteensa varainhankintaan tuovat myös yritysten epäilykset lajin ympäristökuormasta.

– Ekologiset arvot tulevat kovasti esiin, kun pääsee yritysten kanssa juttusille ja olen kyllä käynyt useampiakin keskusteluita ympäristöasioista, Tarja Patova vahvistaa.

Moottoriurheilun ilmastokysymykset ovat puhuttaneet jonkin verran myös kuljettajien keskuudessa.

– Tietysti siitä on ollut puhetta aina välillä, mikä on vain hyvä asia. Moottoripyörät kuitenkin saastuttavat niin vähän, ettei minun kannata vaivata päätäni sillä määräänsä enempää, Kimi sanoo.

Reilu vuosi sitten huolella ja vaivalla kasattu korttitalo oli lähellä romahtaa. SM-sarjaan valmistautunut Patova oli testaamassa ajokkiaan Sloveniassa, mutta hyvin sujunut testipäivä päättyi uhkaavasti.

Hurjapää kaatui 260 km/h:n vauhdista, ja upouusi pyörä tuhoutui lunastuskuntoon. Käsivarressa oleva arpi muistuttaa edelleen tapahtuneesta, mutta fyysiset kolhut olivat pientä taloudellisiin tappioihin verrattuna.

– Oli lähellä, että koko kausi olisi jäänyt ajamatta, sillä meillä ei ollut varaa uuteen pyörään, huippulupaus kertaa.

Patovan taustajoukot alkoivat ideoida vielä samana päivänä varainkeruukampanjaa, jotta kausi saataisiin pelastettua. He päättivät teettää kannustustarroja, joita myytäisiin 30 eurolla kaikille halukkaille.

Idea oli oivaltava, mutta lopputulos yllätti silti kaikki. Kampanja lähti leviämään kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, ja Tarja Patova muistelee lähetelleensä satoja tarroja ympäri Suomea.

”Kokemusta ja vauhtia pitää saada vielä tosi paljon lisää, eivätkä ne tule muuten kuin kilpailemalla ja ajamalla”.

Tukensa osoittivat niin tutut yhteistyökumppanit kuin entuudestaan täysin tuntemattomat yksityishenkilötkin. Ennen pitkää kasassa oli riittävästi rahaa uuteen menopeliin, ja piina oli ohi.

Kauden päätteeksi suomenmestariksi kruunattu Patova muistelee yli vuoden takaisia tapahtuneita edelleen hieman hämmentyneenä.

– Se oli aika huikea osoitus siitä, millainen merkitys tukiverkostolla on tässä lajissa.