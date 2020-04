Olisiko MotoGP-kilpailun peruminen kuolinisku KymiRingille? Näin vastaa toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Markku Pietilä kertoo KymiRingin tilanteesta.

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan MotoGP:n tuloa Suomeen on valmisteltu ja rakennettu kovalla työllä vuosien ajan. Kisojen piti jo alkaa vuosi sitten KymiRingillä, mutta siihen mennessä kaikkea ei saatu valmiiksi.

Uusi ajankohta kisalle asetettiin kuluvan vuoden heinäkuun 12. päivälle. Koronatilanteen takia KymiRingin MotoGP-kilpailu on kuitenkin monen muun urheilutapahtuman tapaan vaarassa peruuntua. Alle 500 hengen yleisötapahtumaa kisasta on erittäin vaikea tehdä.

– Lähdemme siitä, että noudatamme viranomaisten ohjeita. Se tarkoittaa sitä, että näillä spekseillä ei heinäkuussa ajeta, se on selvä. Meillä ei ole siihen enempää sanottavaa. Koko pandemia on ikävä asia, ja me olemme vain yksi osa kokonaisuudessa, sanoo KymiRingin toimitusjohtaja Markku Pietilä.

MotoGP:n promoottori Dorna Sports tekee lopullisen päätöksen GP:n ajamisesta ja ajankohdasta – toki ei ohi Suomen viranomaisten.

Vaikka kyseessä olisikin uuden moottoriradan ykköstapahtuma, niin sen peruuntuminenkaan ei Pietilän mukaan aiheuttaisi peruuttamatonta vahinkoa ratayhtiölle. Se kuitenkin menettäisi tuntuvan summan aluevuokrana, jos kisaa ei ajeta.

– Ajetaan kisa tai ei niin tällä on joka tapauksessa meille merkitystä taloudellisesti. Se täytyy kuitenkin muistaa, että mitään rataa ei rakenneta yhden viikonlopun takia. Meillä on paljon muutakin tulovirtaa, joka ei välttämättä liity suurtapahtumiin. Mutta totta kai kyseessä on merkittävä tulonmenetys, jos kisaa ei ajeta.

Kymiringillä järjestetään muun muassa testiajoja sekä automaahantuojien ja seurojen tilaisuuksia. Niitä voidaan radalla järjestää Pietilän mukaan normaalisti uusien rajoitusten puitteissa. Tapahtumat tuovat rahaa ratayhtiön kassaan.

– Me kannamme huolta siitä, että täällä on turvallista ja pystytään säilyttämään toivotut etäisyydet. Turvaväli on nyt muuallakin kuin liikenteessä. Kannattavuuteen MotoGP-tilanne vaikuttaa varmasti, mutta meille tärkeintä on radan käyttöaste.