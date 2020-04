Mika Kallio ja Suomen MotoGP-kisa koronan armoilla – suomalaistähden talli teki historiallisen päätöksen

KymiRingin MM-osakilpailua ja Mika Kallion kisapestiä varjostavat epävarmuus.

Suomen MotoGP-kilpailun järjestelyt ja rakennustyöt Iitin KymiRingillä jatkuvat koronavirustilanteesta huolimatta. Näin vakuuttaa Ilta-Sanomille Kymiringin toimitusjohtaja Markku Pietilä.

KymiRingillä on määrä ajaa ratamoottoripyörien MM-osakilpailu 12. heinäkuuta, mutta kukaan ei voi varmuudella sanoa, toteutuuko pitkään ja hartaasti odotettu kisa vai ei. Alkuperäisen suunnitelman mukaan KymiRingillä piti kilpailla MM-tasolla jo viime vuonna.

Tiistaina ilmoitettiin, että toukokuun Italian GP ja kesäkuun Katalonian GP perutaan ainakin alkuperäisistä ajankohdistaan. Seuraavaksi MM-kalenterissa ovat kesäkuun loppupuoliskon Saksan ja Hollannin osakilpailut. Tämän jälkeen olisi Suomen ja KymiRingin vuoro.

– Valmistelut ja rakennustyöt jatkuvat täyttä päätä, kunnes toisin sanotaan, toimitusjohtaja Pietilä totesi.

Konkarikuljettaja Mika Kallion, 37, pitäisi kaasutella kotimaisena vetonaulana KymiRingin kilpailussa. Kallio on virallisesti KTM:n testikuljettaja, mutta hänelle on kaavailtu niin sanottua villiä korttia kotikilpailuun.

Koronatilanteen kärjistymisen takia puheet Kallion villistä kortista ovat nyt käytännössä jäissä.

– Nyt ei voi kuin odottaa, että yleinen tilanne menee parempaan suuntaan ja MM-kalenteriin saadaan varmuutta, Kallio sanoo Ilta-Sanomille.

– Kyllähän tässä väkisin tulee mieleen, että päästäänkö KymiRingillä ylipäätään ajamaan. Ja sitten jos kalenteria ruvetaan pistämään uusiksi, niin mikä on KymiRingin asema muihin perinteisempiin kilpailuihin verrattuna? Ovatko jotkut muut kilpailut etusijalla KymiRingiin nähden? Ja Suomessahan ei tietenkään voi enää ihan loppuvuodesta ratamoottoripyörien kisaa ajaa, Kallio pohtii.

Mika Kallio tutustui KymiRingin rataan elokuussa 2019.

Hankalasta tilanteesta kielii myös Kallion edustaman itävaltalaisvalmistaja KTM:n päätös. Suomalaiskuljettajan mukaan KTM on päätynyt historialliseen ratkaisuun.

– Tehtaan kilpailuosasto on ollut täysin suljettuna jo kaksi viikkoa. Tällaista ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Kilpailuosasto on historiansa aikana pyörinyt aina tauotta, myös jouluisin ja muina pyhinä siellä on aina ollut jonkinlaista toimintaa.

– Nyt ei tiedetä, koska toimintaa pystytään jatkamaan, Kallio huokaa.

Urallaan kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin voittanut Kallio ei osaa vallitsevassa tilanteessa sanoa, onko hänelle ylipäätään tarjolla kisakuljettajan töitä, jos Suomen osakilpailu kariutuu.

Hänen testimiehen sopimuksensa KTM:n kanssa umpeutuu kuluvan vuoden päätteeksi.

Kallio sanoo, että töitä on hurjasti rästissä, kun MotoGP-pyörän päälle jälleen pääsee. Hän on viimeksi ajanut MotoGP-tykillä helmikuussa Malesian testeissä.

– Aika näyttää, koska pääsee taas töihin.

Suomalaiskuljettaja on iloinen siitä, että hänen lähipiirissään kaikki ovat toistaiseksi säästyneet koronalta.

Mika Kallio ja hänen Inka-puolisonsa kuvattuna vuonna 2016.

Kalliolla on asunnot Etelä-Ranskassa ja Virossa. Viimeiset puolitoista kuukautta hän on viettänyt puolisonsa ja 3-vuotiaan tyttärensä kanssa Suomessa.

– Meillä on kaikki kunnossa. Ainakin nyt on aikaa viettää perheen parissa.

– Itseni olen pitänyt vireessä ulkona kuntoilemalla. Kuntosalihommat ovat nyt jääneet tyystin, Kallio kertoo.

Kallion edellisestä liitosta oleva 12-vuotias tytär asuu Valkeakoskella.

– Yhteyttä olen pitänyt sinnekin suuntaan. Kaikki on sielläkin onneksi kunnossa.