Ratamoottoripyörien MM-sarjan osakilpailu vaikeuksissa koronaviruksen takia – ”Emme sano, että kisa on peruttu”

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan Thaimaan-osakilpailu siirtyy koronaviruksen takia

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan Thaimaan-osakilpailu siirtyy koronaviruksen takia. Thaimaan varapääministeri Anutin Charnvirakul arvioi maanantaina, että kisalle löytyy uusi ajankohta.

– Emme sano, että kisa on peruttu. Se on siirretty, kunnes pystymme järjestämään kilpailun, kertoi Anutin, joka on myös maansa terveysministeri.

Thaimaan kisa oli määrä ajaa Burinamissa 20.–22. maaliskuuta.

Viikonloppuna ratamoottoripyöräilyn MM-sarja perui ensi viikonlopun avauskilpailusta MotoGP-luokan startit, mutta Qatarissa ajetaan Moto2- ja Moto3-luokissa.

Qatar rajoittaa Italiasta saapuvien matkustajien tuloa, ja MotoGP:ssä monet kilpailijat ja talliväki matkustavat kilpailuun Italiasta. Muiden luokkien kilpailijat olivat Qatarissa valmiiksi testiajojen takia.