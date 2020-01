Tuuli mursi viime syksynä reisiluunsa ja ranteensa. Ruumis särkyi, mutta jäikö mieli ehyeksi.

Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli kaatui viime syyskuussa rajusti San Marinon GP:ssä Italian Misanossa. Ajo MotoE -tallin kuljettaja oli lähtenyt sähkömoottoripyörien maailmancup-kisaan viimeisestä lähtöruudusta.

Joukon hänniltä starttaaminen johtui siitä, että Tuuli oli kaatunut myös aika-ajossa. MotoE:ssä ajetaan ainoastaan yksi aika-ajokierros. Virheisiin ei ole varaa.

Eivätkä kisatkaan ole sähkökäyttöisillä pyörillä pitkiä. Tuulilla oli aikaa vain kahdeksan kierrosta parannella sijoituksiaan varsinaisessa kisassa. Tuuli hyökkäsi aggressiivisesti matkaan ja ohitti yhdeksän kuljettajaa ensimmäisellä kierroksella.

Matka päättyi toiselle kierrokselle. Tuuli yritti ohittaa kahta kilpakumppaniaan samanaikaisesti hitaassa mutkassa. Vauhtia ennen jarrutusta oli yli 240 kilometriä tunnissa. Vaikka sähköpyörä painaa 250 kiloa, ääntä siitä ei juuri lähde. Tuulin vastustajat eivät kuulleet hänen pyörästään pihaustakaan, ennen kuin suomalainen törmäsi kylkeen.

MotoGP:n jakamalla videolla kuuluu vain aavemainen rytinä, joka kaatuneista ajajista ja kolhiintuvasta kalustosta lähti.

Vauhtia kaatumishetkellä oli yli 100 kilometriä tunnissa.

– Moni voisi ajatella, että jos kaatuu 250 km/h:n nopeudessa, käy pahasti. Minulla oli vauhtia satanen ja läsähdin asfalttiin. Tuhoa tulee paljon enemmän, kun matka ei jatku eteenpäin, Tuuli muistelee kaatumistaan Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Onneksi olin ainut, joka loukkaantui, etten kilpakumppaneille aiheuttanut mitään.

Reisi ja ranne katkesivat

Kilpakumppanit tilanteessa olivat Bradley Smith ja Mattia Casadei. Molemmat nousivat rysäyksen jälkeen välittömästi jaloilleen ja alkoivat tutkia pyöriensä kuntoa. Tuuli jäi maahan.

– Ei tarvinnut miettiä kahta kertaa, että jatkaako matkaa. Sellaista kipua en ole kokenut, vaikka olen paljon paikkoja rikkonut, Tuuli sanoo. Häneltä oli aiemmin uralla esimerkiksi amputoitu osa sormea.

Tällä kertaa Tuulin reisiluu katkesi ja ranne murtui kahdesta kohtaa. Reisiluu on ihmiskehon pisin ja vahvin luu. Kun se menee säpäleiksi, tekee kipeää.

– Toivoin, että taju olisi lähtenyt. Ei lähtenyt, Tuuli manaa.

24-vuotias suomalainen lennätettiin helikopterilla italialaiseen sairaalaan.

– Elämäni ensimmäinen helikopterikyyti tuli, mutta en muista valitettavasti matkasta mitään.

Jos pelottaa, pitää lopettaa

Ranne kuntoutui nopeasti, mutta Tuuli ontuu yhä, yli neljä kuukautta mällin jälkeen. Jalkaa kuntoutetaan, mutta raaja on edelleen heikko. Ruumis on siis keskenkuntoinen.

Entäpä mieli? Moni on kysynyt suomalaiselta huimapäältä, miten kaatumisen jälkeen jatketaan moottoripyöräilyä. Miltä kaatumisen jälkeiset ajat tuntuivat?

– Olen vastannut ihmisille, että rikoin luuni ihan itse eikä ketään muuta voi syyttää. Kaatuminen kuuluu tähän lajiin, Tuuli kertoo.

– Jos loukkaantumisesta jäisi aristusta tai pelkoa, ajaminen pitäisi lopettaa. Yritän mennä eteenpäin ja hakea rajojani. Jos aristaa, rajoja ei voi hakea. Sitten ajaminen loppuu.

Niki Tuuli (oik.) on Aki Ajon (vas.) MotoE-tallin ainoa kisakuljettaja.

Tuuli uskoo olevansa riittävässä kunnossa, kun Aki Ajon talli aloittaa MotoE-luokan testit maaliskuussa. Ensimmäinen sähköpyörien osakilpailu ajetaan toukokuun alussa Espanjassa. Tuuli on jo palannut pyörän selkään kotikaupunkinsa Imatran motorcross-hallissa. Ratamoottoripyörällä ajamisesta taukoa tulee silti lähes kahdeksan kuukautta.

– Lähden rauhassa rakentamaan ja taistelemaan ykkössijoista, mutta ehkä vähän enemmän järjen kanssa kuin viime kaudella, Tuuli sanoo.

MotoE-luokan ensimmäinen kausi ajettiin viime vuonna. Tuuli voitti historiallisesti ensimmäisen sähköllä ajettavan kilpailun Saksan Sachsenringillä, kunnes kolmannen kisan rysäys päätti kauden lyhyeen. Tuuli ajaa myös polttomoottorilla varustettua pyörää Moto2-luokan EM-sarjassa.

Hänellä oli aluksi ennakkoluuloja sähköisiä ajopelejä kohtaan, mutta on löytänyt vaihteettomista, kovimmillaan noin 270 km/h ajavista sähköpyöristä paljon positiivisia, uusia ominaisuuksia. Yksi niistä on bensankatkun puute. Voimakas haju on aiheuttanut Tuulille migreenejä varikoilla koko uran ajan.

– Sähkömoottoripyörällä on ihan sairaan siistiä ajaa.