Niki Tuuli jatkaa Ajo Motorsportin MotoE-kuskina

Tuuli voitti viime kaudella yhden osakilpailun.

Aki Ajon johtaman Ajo Motorsportin tulevan kauden MotoE-luokan MM-sarjan kuljettajana jatkaa Niki Tuuli. 24-vuotias Niki Tuuli voitti viime kaudella sähkömoottoripyörien MM-sarjan ensimmäisen osakilpailun, mutta loukkaantuminen kauden kolmannessa kisassa katkaisi hänen kautensa.

– Haluan kiittää tallia ja erityisesti Aki Ajoa siitä, että he antavat minulle uuden mahdollisuuden näyttää potentiaalini. Olen erittäin iloinen. Tavoitteena on uusia viime vuoden mahtava alku kaudelle. Tunnen oloni hyväksi, mutta meillä on vielä työtä ennen kuin olen sataprosenttisesti toipunut loukkaantumisesta, Niki Tuuli sanoi tallin tiedotteessa.

MotoE-luokan MM-sarja jatkuu 3. toukokuuta Jerez-Angelin radalla.