Moottoripyöräily

Katso Tampereen Supercross suorana ISTV:ssä lauantaina 9.11.2019!

Avajaiset / Opening Ceremony

Supercross Heat 1

Supercross Heat 2

Radan Kunnostustauko n. 30 min

KTM & Husqvarna Mini-E sähköpyöräkisa

SVH Head2Head ALL HEATS + FINAL

Radan Kunnostustauko n. 15 min

Supercross Heat 3

Supercross Heat 4

Radan Kunnostustauko n. 30 min

Supercross LAST CHANCE

Supercross MOTONET Lites Finaali

Radan Kunnostustauko n. 30 min

Supercross Final / Finaali

Palkintojenjako