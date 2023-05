MM-tuomio: Suomalaissankari ”katosi” historiallisella hetkellä Nokia-areenan jäällä – löydätkö legendaa tästä kuvasta?

Sanoman MM-kisatiimi niputtaa yhteen sunnuntaina päättyneet kisat.

Viimeisellä tuomiolla lyödään kirjoihin ja kansiin päättyneet MM-kisat.

Raadissa ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuranneet toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Turnauksen sensaatiopumpun Latvian tärkein pelaaja seisoi tolppien välissä. MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi ja parhaaksi maalivahdiksi valittu Arturs Silovs on nimi, joka kannattaa painaa mieleen. 22-vuotias maalivahti torjui tällä kaudella Vancouverin AHL-joukkueessa Abbotsfordissa, mutta 193-senttisen kumiukon tulevaisuus on NHL:n kirkkaissa valoissa. Arturs Irbe voi myhäillä tyytyväisenä. Veskariperintö on hyvissä käsissä.

Latvian nuori maalivahti Arturs Silovs valittiin kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Tämä toimi

Pudotuspelien draamankaari. Kanadan kliinisyys kovissa paikoissa. Saksan tuhkimotarina. Latvian historiallinen MM-jytky. Latvialaisfanien invaasio Tampereelle. Yhdysvaltalaispelaajien baarikuri. Ranskan maalibiisi. Nokia-areenan järjestelyt. Tampereen MM-kisakelit. Kaupinojan sauna.

Tämä meni vihkoon

Kylläisen Leijonien jähmeä MM-turnaus. Ruotsin ja Sveitsin sulamiset. Tshekin aneemisuus. NHL-tähtien joukkokato. MM-kisojen lippuhinnoittelu. Korporaatiovieraiden nuoleskelu rivikatsojien kustannuksella. Jääkiekkoliiton ylimielisyys johtajuuskriisin keskellä.

Onnisen 800 ihmisen katsomo oli yksi kisojen puheenaiheista.

Tus ny itte selittään...

MM-finaalissa 10 470 katsojaa, eikä areena ole täysi. Suomessa. Noloa.

Loppulause

Kanadan MM-kullasta jäi jotenkin valju maku. No, sieltä se Kanada taas klaarasi koko roskan, vaikka joukkue oli kasattu kolmos-neloskorin pelaajista. Kertoo vain vastaansanomattoman kovaa kieltä Kanadan pelaajamassan laajuudesta. Eihän muilla olisi mitään jakoja, jos Hockey Canada saisi houkuteltua MM-kisoihin jatkuvasti ykkös-kakkoskorin pelaajansa.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Latvian Kristians Rubins, 25, tuskin vielä aivan täysin ymmärtää, mitä tuli Tampereella tehneeksi. Voittomaalin ja 3–3-tasoitusmaalin iskenyt AHL-hyökkääjä sai lähes koko Latvian sekaisin. Ehkä asia valkenee Rubinsille maanantaina pronssijuhlissa Riiassa. Sinne odotetaan satojatuhansia ihmisiä. Mieletön ilta latvialaisille.

Tämä toimi

Kanadan peli. Punapaidat eivät tässä turnauksessa villinneet luomulätkällä vaan pelasivat järkevästi ja kurinalaisesti. Etenkin Leijonia vastaan Kanadan esitys oli äärimmäisen kypsä. Hyvä muistutus siitä, että kyllä NHL-valmentajatkin osaavat taktiikkaa. André Tourignylle pisteet MM-kullasta.

Kanada ei säihkynyt oikeastaan missään vaiheessa, mutta kisat päättyivät silti vaahteranlehtijuhlaan.

Tämä meni vihkoon

Leijonien turnaus oli valtava pettymys, mutta Ruotsi romahti kenties vieläkin pahemmin. Tappiota Latvialle puolivälierässä ei sulatettu länsinaapurissa lainkaan, eteenkään, kun odotukset olivat uuden valmentajan Sam Hallamin alaisuudessa korkealla. Ruotsi karsiutui mitalipeleistä jo neljännen kerran peräkkäin. Se on käsittämätöntä.

Tus ny itte selittään...

Latvian apuvalmentaja Petteri Nummelin ”katosi” historiallisella hetkellä Nokia-areenan jäällä. Latvian pronssisankarit asettautuivat maireaan joukkuekuvaan, mutta suomalaissankari näyttää puuttuvan joukosta. Jos oikein tarkasti tihrustaa, niin melko keskeltä kuvaa voi bongata Nummelinin päälaen. Myöhemmin Nummelin yritti viimeiseen asti välttää haastatteluja. ”En mä siellä mitään tehnyt”, Nummelin kuittasi vaatimattomasti roolinsa pronssijoukkueessa.

Bongaa kuvasta Petteri Nummelin! Vinkki: vain päälaki näkyy takarivistä hieman keskilinjan vasemmalla puolen.

Loppulause

MM-turnaus ei onneksi väljähtänyt, vaikka isäntämaa Suomi tippuikin jo puolivälierässä. Saksan ja Latvian menestys oli piristävää. Ylipäätään tästä MM-turnauksesta jäi tunne, että pienemmät maat ovat jälleen saavuttaneet kiekkojättiläisiä. Olkoonkin, että turnaus kärsi NHL-pelaajien joukkokadosta.

Ville Touru

Illan sankari

Vaikka Kanada voitti varsinaisen maailmanmestaruuden, näiden kisojen suurin mestari oli Latvia. Maan historian ensimmäinen MM-mitali on fiilikseltään kuin Suomen kulta 1995.

Tämä toimi

Voi veljet, mikä pelastus Latvian sensaatio oli kisojen finaaliviikonlopulle. Tuhansien latvialaisten meininkiä oli mahtava seurata. Ainakin Tampereen päässä kisojen ylivoimaisesti paras tunnelma oli pronssiottelussa. Pronssiottelussa!

Latvialaiset ottivat Tampereen upeasti haltuun.

Tämä meni vihkoon

Leijonien osalta tämä oli väljähtänyt väliturnaus, joka ei jättänyt oikein minkäänlaista kuvaa. Suomen loppusijoitus oli 7:s, vaikka yksi perinteinen kärkimaa (Venäjä) puuttui. Seitsemättä sijaa heikoimmin Suomi on sijoittunut MM-kisoissa viimeksi vuonna 1955 (9:s).

Tus ny itte selittään...

IIHF:n puheenjohtajan Luc Tardifin kisojen päätöspressi ei jättänyt epäselväksi, mikä on kansainvälisen liiton ja NHL:n suhde. Tardif puhisi, kuinka ”haluamme kunnioitusta”. NHL katselee tätä putkaa nenän varttaan pitkin, ja IIHF haluaisi olla se, joka käskee. Kaikki maailman parhaat pelaajat yhdessä sarjassa, ja kun yhteistyöhön ei kyetä, kansainvälinen jääkiekko on rikki. Suunnitelmat World Cupista siirtyvät jatkuvasti vuodella, eikä olympialaisistakaan päästä sopuun.

Lue lisää: IIHF:n puheen­johtaja hyökkäsi NHL:ää vastaan – piikitteli myös olympia­isäntää

Loppulause

Kritiikki pahasti väljähtänyttä Euro Hockey Tour -konseptia kohtaan kasvoi päättyneellä kaudella. Muun muassa Leijonista sitä perusteltiin sillä, että EHT:lla valmistaudutaan MM-kisoihin ja siivilöidään pelaajamassaa. Nämä kisat eivät olleet EHT:lle kovin mairitteleva näyte hyödyllisyydestään: Suomi, Ruotsi, Tshekki ja Sveitsi kaikki ulkona mitalipeleistä.