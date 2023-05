Kommentti: MM-kisojen uskomaton peikko on ja pysyy – yllättäjä pelastaa Tampereen finaalin

Saksan turnauksesta on tullut melkoinen tuhkimotarina, joka voi hyvinkin saada kruununsa sunnuntai-iltana, kirjoittaa Ville Touru.

Tampere

Lauantai-illan MM-välierän jatkoajalle asti kisojen vakuuttavin ja paras joukkue oli ollut Yhdysvallat.

Siinä oli nyt jotakin erilaista kuin aiemmin, mutta lopputulos oli silti tuttu. USA on pelannut 2000-luvulla kymmenen kertaa MM-välierässä. Se on hävinnyt niistä jokaisen.

Tuorein pettymys tuli dramaattisesti jatkoajalla Saksaa vastaan. Vielä jatkoajallakin USA:lla oli tilaisuutensa uskomattoman välierämörkönsä selättämiseen, mutta sitten iski Frederik Tiffels. 4–3 Saksalle.

USA koki tutun kohtalon.

Saksan finaalipaikka on tietenkin iso yllätys, muttei samanlainen suursensaatio kuin toisen välierän hävinneen Latvian finaalipaikka olisi ollut.

Kahden vuoden takaisissa MM-kisoissa Saksa ylsi jo vuosien tauon jälkeen välieriin. Muistissa on myös sensaatiomainen olympiahopea vuodelta 2018.

Jääkiekon perinteisten suurmaiden kannoilla Sveitsi ja Saksa ovat olleet niitä, jotka ovat havitelleet jo pidempään paikkaa suurten joukossa.

Näistä Sveitsi on ollut periaatteessa koko ajan tasonsa puolesta edellä, mutta Saksa on kuitenkin ollut se, joka on osannut voittaa tiukoissa paikoissa.

Saksa on myös viime vuosien aikana onnistunut tuottamaan Leon Draisaitlin, 27, Moritz Seiderin, 22, ja Tim Stützlen, 21, kaltaisia tähtitason pelaajia NHL:ään, joten merkkejä maan noususta on ollut jo jonkin aikaa ilmassa.

Näissä kisoissa Saksan ykköstykkinä on loistanut juuri ensimmäisen NHL-kautensa pelannut Buffalon 21-vuotias John-Jason Peterka.

Sunnuntai-illan finaalissa Saksa saa vastaansa Kanadan. Kyseessä on klassinen win the right games -finaalipari.

Kanada pelaili alkulohkossa vähän miten sattui, mutta nyt 13. kertaa 20 vuoden sisään finaalissa pelaavalla maalla on rutiinia kovissa paikoissa.

Saksan turnausmatkasta on puolestaan tullut todellinen tuhkimotarina.

Saksa aloitti kisat kolmella tappiolla, Ruotsille, Suomelle ja USA:lle. Kriisi oli valmis, mutta vaikeudet yhdistivät. Sitten alkoi voittokulku, joka huipentuu maan historian toiseen MM-finaaliin.

Se ensimmäinen nähtiin historian ensimmäisissä varsinaisissa jääkiekon MM-kisoissa 1930, kun helmikuisessa Berliinissä loppuottelussa kohtasivat juurikin Saksa ja Kanada.

Ensimmäistä arvokisavoittoaan yhä jahtaava Saksa saa vihdoin 93 vuoden tauon jälkeen revanssinsa.

Saksan finaalipaikka myös pelastaa tunnelman puolesta sunnuntai-illan loppuottelun. Pohjois-Amerikan hegemoniataisto Kanada–USA olisi nimittäin ollut tunnelmaltaan kenties MM-historian vaisuin finaali, sillä kummaltakaan maalta paikalla ei ole käytännössä lainkaan faneja.

Saksalla niitä on sentään Nokia-areenassa hieman – ja sunnuntai-illaksi ehtii kotoaan vielä lisääkin paikalle.

Välierää oli seuraamassa jonkin verran Saksan kannattajia. Sunnuntaiksi odotetaan lisää.

Ei ole myöskään vaikea arvata, että paikalle saapuva suomalaisyleisö asettuu altavastaaja Saksan tueksi.

Sunnuntaina Tampereella voidaan saada myös suomalainen maailmanmestari – oikeastaan puolitoista.

Saksan penkin takana ensimmäisiä kisojaan apuvalmentajana työskentelee nimittäin Pekka Kangasalusta, 45.

Viime talvena pestin Saksan DEL-liigasta saanut Pekka Kangasalusta (vas.) toimii Harold Kreisin (oik.) kakkosvalmentajana.

Suomen passi löytyy myös Saksan kakkosketjun laitahyökkääjältä Samuel Soramieheltä, 24, jolla on suomalainen isä.

Kanada lähtee loppuotteluun tietenkin ennakkosuosikkina, muttei se tässä turnauksessa ole vielä säihkynyt missään vaiheessa. Hurmiohenkeen yltyneellä Saksalla on kaikki mahdollisuudet lisätä uusi maa jääkiekon maailmanmestarien listaan, josta löytyy toistaiseksi kahdeksan maata.

MM-finaali Kanada–Saksa alkaa sunnuntaina kello 20.20. Pronssiottelu USA–Latvia kello 15.20.