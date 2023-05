Suomeen pamahti lauantaina tuhansien ihmisten hurja joukko – kukaan ei tiedä, paljonko heitä vielä tulee

Latvialaiset ovat vallanneet Tampereen. Maa pelaa historiansa suurimman jääkiekko-ottelun. Nokia-areenan tunnelma lauantaina on hurjempi kuin yhdessäkään Leijonien MM-ottelussa.

Tampere

Jos lauantaina keskipäivän tienoilla sattui Tampereen keskustan kaduille, olisi voinut helposti kuvitella olevansa 500 kilometriä etelämpänä, Riiassa.

Viininpunaisia Latvian pelipaitoja näkyy kaikkialla. Latvialaiset ovat rynnineet hurjalla joukolla Tampereelle, jossa pelataan lauantaina iltapäivällä maan historian toistaiseksi suurin jääkiekko-ottelu, MM-välierä Kanadaa vastaan.

Rautatienkatua pitkin hoippuu ”majesteettiporukka”. Latviankielinen laulu raikaa ja kädet viuhtovat.

Onneksi Latvian ottelu alkaa jo kello 14.20, sillä tämä neljän hengen porukka vaikuttaa jo puoliltapäivin siltä, että väsy voi iskeä alkuillasta.

Tämä porukka oli vetänyt ylleen jonkinlaiset majesteetin asut.

Kukaan ei tunnu tietävän, paljonko latvialaisia on saapunut perjantain ja lauantaiaamun aikana Tampereelle. Latvialaistoimittaja arvioi, että ”ainakin 3 000–5 000, joku sanoi 7 000”.

Air Baltic järjesti pikahälytyksellä lisälentoja Latviasta Suomeen. Latvian jääkiekkoliittokin organisoi faneille jonkinlaisen charter-koneen. Kaikki tapahtui niin äkkiä, ettei kukaan oikein edes tiedä, mitä kautta kukakin on Tampereelle tiensä löytänyt.

Vasta myöhään torstai-iltana Latvian kiekkomaajoukkue järjesti suuryllätyksen pudottamalla puolivälierässä Ruotsin ja etenemällä ensi kertaa historiassa MM-välieriin.

Nokia-areenaan virtaa tuhansia latvialaisia.

Hämeenkadulla vastaan tulevat kaverukset Tomas ja Gatis. He kertovat lentäneensä aamulla Riiasta Helsinkiin ja tulleensa sieltä junalla Tampereelle.

– Tämä on historiallinen hetki Latvian jääkiekolle, Gatis paaluttaa.

– Meillä olisi lentoliput takaisin Riikaan täksi illaksi, mutta jos voitamme Kanadan, jäämme tänne myös sunnuntaiksi, Tomas lisää.

– Ainoa ongelma vain, ettei meillä ole mitään yösijaa. Hinnat ovat sen verran kalliita. Mutta jos voitamme, nukumme varmaan tuossa. Voit tulla haastattelemaan meitä uudestaan aamulla tuohon, Gatis jatkaa osoittaen vieressä olevaa penkkiä.

Gatis ja Tomas jäävät ehkä penkille yöksi.

Latvian historiallinen kiekkomenestys koskettaa koko parimiljoonaista kansaa. Sen huomaa nopeasti myös Tampereen kaduilla.

Paikalle on saapunut kaikenlaista väkeä. On latvialaisia perheitä pienet lapset mukaan, on nuorempia ja vanhempia ihmisiä, mies- ja naisseurueita, pariskuntia...

Jo Latvian historiallista välieräpaikkaa voisi verrata Suomen vuoden 1995 kokemuksiin.

– Kaksi peliä jäljellä! Ei mennä vielä liian pitkälle. Mutta tämä on jo valtava juttu Latviassa, Juris kommentoi fanialueen teltassa oluen ääressä.

– Uskon, että ainakin 70 prosenttia latvialaisista katsoo tänään tätä peliä televisiosta, Maris lisää vieressä.

Lähistöllä fanialueen auringossa päivää paistattelee nuorehko latvialaismies yllään kypärä ja maan kiekkolegendan Sandis Ozolinshin pelipaita.

– Me tulimme eilen illalla laivalla Tallinnasta Helsinkiin, Artursiksi esittäytyvä mies kertoo.

– Ostimme viisi tai kuusi laatikkoa olutta mukaan Latviasta. Ja muutama viskipullo, tiedäthän, hän naurahtaa perään ja nostaa kädessään olevan oluen ilmaan.

Kypärän varmuuden vuoksi päähänsä pistänyt Arturs osti seurueineen juhlajuomat mukaan kotimaastaan.

Hämeensillalla liehuu komeasti ja korkealla Latvian lippu. Se on sidottu onkivapaan, jota liehuttelee hieman varttuneempien miesten nelihenkinen porukka.

– Tulimme tänään aamuseitsemältä tänne. Pääsimme Latvian kiekkoliiton järjestämällä erikoischarterilla. Se maksoi 150 euroa edestakaisin, Martins selvittää.

Latvian välierään oli vielä päivällä saatavilla runsaasti lippuja. Monet niistä maksoivat lähemmäs 300 euroa.

Monet suomalaiset kiekkofanit olivat ehtineet ostaa jo ennakkoon liput välieräpäivälle. Mutta kun Leijonat romahtikin ulos mitalipeleistä, monet ovat yrittäneet päästä kalliista tiketeistään eroon.

– Me ostimme liput juuri kadulta. Saimme satasella. Eli yli puolet halvemmalla kuin normaalisti, Martinsin kaveri Ivars kertoo innoissaan.

Hän haluaa myös antaa palautetta nauttimastaan oluesta.

– Kävimme jo yhdessä baarissa, jossa oli todella huonoa olutta. Kuin ruskeaa vettä. Meillä Latviassa on aivan erinomaista olutta. Toivotan kaikki suomalaiset käymään!

Nokia-areenan kyljessä olevan kuppilan terassi on parisen tuntia ennen ottelun alkua jo punaisenaan Latvian kannattajista.

Yksi seurue kertoo lentäneensä Riiasta Norjaan, josta löytyi ilmayhteys Suomeen.

Rahalla ei tunnu olevan juuri nyt näille miehille merkitystä.

– Ehkä tämä olut on teille kallista, mutta ei meille! En katsonut edes hintaa. Mikään ei maksa tänään mitään, roteva latvialaiskannattaja huutaa jo aikamoisessa maistissa.

Näille miehille tänään mikään ei kuulemma maksa mitään.

Yhdellä kadunkulmalla vastaan tulee puolestaan kolmen latvialaisnaisen seurue. He kertovat saapuneensa kaupunkiin jo perjantaina lennettyään ensin Helsinkiin.

– Tiedän myös paljon ihmisiä, jotka tulevat tänne vasta sunnuntaina. Oli se sitten pronssipeli tai finaali, Ieva sanoo.

Tata, Inese ja Ieva saapuivat Tampereelle jo perjantaina.

Kolmikko oli seuraamassa Latvian otteita parin viime viikon ajan kotimaassaan. Ieva on tehnyt heti yhden havainnoin kisakaupunkien välisessä erossa.

– Voin kertoa yhden asian, mikä täällä on pielessä. Nämä Fan Zonet! Meidän fanialueemme Riiassa oli suorastaan eeppinen ja valtava. Sinne mahtui varmaan 10 000–15 000 ihmistä katsomaan pelejä, Ieva selittää.

– Nämä ovat täällä todella pieniä, hän lisää.

Kun MM-välierä Kanada–Latvia alkaa Nokia-areenassa, ympäri hallia levittäytyneet latvialaiset näyttävät heti, miten tunnelmaa luodaan.

Jo ennen avausvihellystä areenassa raikuvat äänekkäät ”Latvia, Latvia” -huudot. Vaikka tyhjiä penkkejä on reilusti, tunnelma on suorastaan loistava.

Kun Dans Locmelis runnoo Latvian 1–0-johtoon ajassa 8.18, Nokia-areena suorastaan räjähtää. Tällaista meininkiä tässä tuvassa ei ole koettu vielä kertaakaan näiden kisojen aikana.

Vain luoja tietää, minkälainen karnevaali tässä kaupungissa alkaa, jos Latvia järjestää vielä yhden jättiyllätyksen ja kaataa Kanadan.

Siinä tapauksessa sunnuntaina Air Balticin olisi syytää valjastaa koko kalustonsa kuljettamaan lisää ihmisiä Riiasta Tampereelle.