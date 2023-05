MM-tuomio: Järjestäjien sikamainen ratkaisu tappoi kisahuuman – Suomeen sittenkin MM-kultaa?

Sanoman MM-kisatiimi niputtaa yhteen lauantain välierät.

Kanada kaatoi ensimmäisessä välieräpelissä Latvian 4–2. Illalla pelatussa toisessa välierässä Saksa nousi dramaattisten vaiheiden jälkeen 4–3-jatkoaikavoittoon.

Sunnuntaina kello 20.20 alkavassa MM-finaalissa kohtaavat suursuosikki Kanada ja kisojen sensaatiojoukkue Saksa.

Raadissa ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Jokainen Latvian fani, joka päätti historiallisen puolivälierävoiton jälkeen panna haisemaan ja marssia hinnalla millä hyvänsä Latviasta Tampereelle katsomaan MM-lätkää. Latvian intohimoiset fanit toivat kaivatun piristysruiskeen MM-kisojen viimeiseen viikonloppuun.

Tämä toimi

Etukäteen tämän kevään välieräparit eivät säteilleet suurta kiekkokiimaa, mutta molemmissa välieräpelissä riitti dramatiikkaa ja käänteitä. Latvia pani Kanadan niin piukoille kuin vain kykeni. Kanadan yksilötaito- ja rutiinitaso oli lopulta turhan kova, mutta hattua päästä sitkeälle Latvialle. Saksa nousi komeasti peliin mukaan kammoalun jälkeen Yhdysvaltoja vastaan, ja jysäytti lopulta jättipaukun jatkoajalla. Yllättävän trillerimäiset välierät.

Superlupaus Adam Fantilli veivasi välieräpelissä yhden MM-turnauksen hienoimmista maaleista.

Tämä meni vihkoon

Eipä muistu mieleen tunnelmaltaan yhtä aneemista MM-välierää kuin mitä Yhdysvaltojen ja Saksan välinen mittelö oli. Ihan kuin olisi ollut seuraamassa harjoitusmatsia. Kun Leijonat putosi, kisajärjestäjät saivat mitä ansaitsivat. Kansa äänesti jaloillaan. Sikamaisen kalliit liput tappoivat kisahuuman.

Yhdysvallat–Saksa-pelissä ei koettu lauantai-illan huumaa.

Tus ny itte selittään...

Miksi lippuja ei voinut panna alennusmyyntiin? Miksi jokainen euro piti nyhtää fanien selkänahasta? Leijonien pullahdettua ulos turnauksesta oli päivänselvää, ettei Nokia-areena täyty odotetulla tavalla mitalipeleihin. Onneksi sentään latvialaisfanit järjestivät joukkoinvaasion Tampereelle.

Loppulause

Pelillisesti olisi ollut erittäin mielenkiintoista nähdä kaksi Pohjois-Amerikan joukkuetta MM-finaalissa. Kanada on parantanut tuttuun tyyliin peliään turnauksen edetessä, ja pudotuspeleissä vaahteralehtipaidat ovat olleet odotetun kliinisiä. Yhdysvallat oli MM-turnauksen tasaisin voittokone, mutta välierissä kokematon jenkkiryhmä ei ollut parhaimmillaan. Pikkuveljeltä puuttui isoveli Kanadan tylyys ja viilipyttymäisyys ratkaisuhetkillä.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Suomalais-saksalainen, Kuopiossa asuva Ilpo Kauhanen, sai hieman yllättäen kunniaa Saksan maalivahdilta Mathias Niederbergeriltä välierävoiton jälkeen. KalPan maalivahtivalmentajana nykyään toimiva Kauhanen toimi aiemmin samassa tehtävässä Saksan maajoukkueessa ja valmensi Niederbergeriäkin. Kun vielä Toni Söderholm toimi aiemmin Saksan päävalmentaja ja Pekka Kangasalusta nyt apurina, Saksan menestys on selvästi rakennettu suomalaisin voimin!

Saksan maalivahti Mathias Niederberger kiitteli joukkueen entisiä suomalaisvalmentajia.

Tämä toimi

Frederik Tiffels oli todella nälkäinen jatkoajalla. Saksalaishyökkääjä oli ratkaista ottelun jo paria minuuttia ennen kuin sivalsi kiekon reppuun komean yksilösuorituksen jälkeen. 28-vuotiaan laiturin päätä ei huimannut kovassa paikassa.

Tämä meni vihkoon

Latvian ja Saksan välinen MM-finaali oli niin lähellä! Se olisi ollut mahtava huipennus muuten tympeille MM-kisoille.

Tus ny itte selittään...

Ei anna Suomesta järin hyvää kuvaa kiekkomaana, jos lehterit ammottavat tyhjyyttään MM-välierässä. Lippujen hinnat pidettiin loppuun saakka pilvissä, vaikka Leijonat putosi jatkosta. Innokkaita kiekkofaneja olisi varmasti riittänyt illan USA–Saksa-välieräänkin, jos lippujen hintoja olisi pudotettu. Halvimmillaan MM-välieräpäivään oli perjantaina myynnissä lippuja 195 euron hintaan. Sillä lailla.

Loppulause

Latvian kiekkohurmosta on mahtavaa seurata läheltä. Tampereelle saapui tuhatmäärin faneja, jotka räjäyttivät tunnelman kattoon. Suomalaiset katsoivat tilannetta ihmeissään. Olisi hienoa, jos latvialainen jääkiekko kehittyisi niin, että maajoukkue pärjäisi useammin hyvin. Se piristäisi kansainvälistä jääkiekkoa.

Latvialaiset valtasivat Tampereen.

Ville Touru

Illan sankari

Saksan edellinen ja ainoa MM-finaali nähtiin helmikuussa 1930 Berliinissä. Silloin juurikin Kanada hiljensi vanhan kunnon Sportpalastin kotiyleisön kylmällä 6–1-voitolla. Nyt, 93 vuoden odotuksen jälkeen on vihdoin koittanut aika maksaa kalavelat, jotka ovat rassanneet Saksan kansaa kaikki nämä vuodet!

Tämä toimi

Latvian fanit järjestivät kisojen upeimman karnevaalin Nokia-areenassa. Paikalle lappasi tuhansia latvialaisia todistamaan maan historian ensimmäistä MM-välierää. Ja mikä hienointa, paikalla oli nuorista naisista vanhoihin miehiin aivan kaikenlaista väkeä. Latvialaisperheitäkin pikkulapsineen.

Tämä meni vihkoon

MM-kisoja on pelattu sarjamallin sijaan turnausmuotoisesti vuodesta 1992 lähtien. USA on ollut välierissä 12 kertaa ja hävinnyt niistä jokaisen. Tämän vuoden jenkkiporukasta huokui erilainen tekemisen meininki kuin aiemmin, mutta lopputulos oli taas valitettavan tuttu.

Tus ny itte selittään...

Saksan apuvalmentajalla Pekka Kangasalustalla on tilaisuus nousta harvalukuiseen, suomalaisten MM-kultavalmentajien joukkoon. Mutta entäpä Samuel Soramies? Saksan hyökkääjällä on myös Suomen kansalaisuus. Tämä mies on vähän kuin jääkiekon Nico Rosberg. Kummaltakaan ei myöskään oikein suomikaan taivu.

Pekka Kangasalusta toimii Saksan apuvalmentaja.

Loppulause

Kanada ei ole häikäissyt vielä missään vaiheessa turnausta. Hurmiollisella Saksalla on kaikki eväät voittaa historiansa ensimmäinen MM-kulta ja lisätä itsensä yhdeksäntenä maana maailmanmestarien listaan. Neuvostoliiton vuoden 1954 mestaruuden jälkeen uusi MM-kultamaa on saatu vain kahdesti: Suomi 1995 ja Slovakia 2002. Nyt olisi Saksalla oiva tilaisuus.