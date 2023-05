Ruotsissa ryöpsähti sanasota MM-fiaskosta – NHL-legenda löysi syyllisen

Mikael Renberg ei sulattanut Tre Kronorin tappiota Latvialle.

Ruotsalaislegenda ryöpytti Latvialle 1–3-hävinnyttä Tre Kronoria suorassa TV-lähetyksessä.

SVT:lle MM-kiekkoa kommentoiva Mikael Renberg kritisoi maajoukkueen johdon epäonnistuneen puolivälieriin hyytyneen joukkueen kasaamisessa.

Kymmenen kautta NHL:ssä pelannut ja maailmanmestaruuden 1998 voittanut Renberg, 51, muistutti, että MM-kultaa huuhtoneissa Ruotsin joukkueissa on ollut todellisia tähtiä.

Syyllinenkin löytyi.

– Meillä oli Lucas Raymond ja Rasmus Sandin, joka valitettavasti loukkaantui. Näiden kahden takana ei ollut todellisia huippupelaajia. Josef Boumedienne (Ruotsin GM) epäonnistui houkuttelemaan riittävän hyviä NHL-pelaajia, Renberg virkkoi.

Oulun Kärpissä ja Jokereissa omalla pelaajaurallaan pelannut Boumedienne, 45, ei niellyt Renbergin kritiikkiä mukisematta, kun Aftonbladet kysyi asiasta.

– Riippuu siitä, ketä hän (Renberg) haluaa tänne. Sitä en tiedä, mutta hän voi varmaan kertoa, Boumedienne sivalsi vastapalloon.

Kasaamaansa ryhmään kiekkopomo oli omien sanojensa mukaan tyytyväinen – vaikka länsinaapurin suurimmat periaatteessa vapaana olleet tähdet Erik Karlssonista Rasmus Dahliniin ja Elias Petterssoniin eivät saapuneet MM-huumaan.

Boumediennen mukaan Tre Kronorin johto ei olisi voinut tehdä mitään paremmin, jotta ryhmä olisi ollut vahvempi.

– Keskustelimme useiden pelaajien kanssa. Poisjäännit johtuivat useista eri syistä. Matkassa on ollut loukkaantumisia, perheasioita ja muita syitä. En koe, että yksikään pelaaja olisi kieltäytynyt sen takia, etteivät he haluaisi pelata MM-kisoissa, Boumedienne perusteli.

Boumedienne työskenteli vielä vuosi sitten Columbus Blue Jacketsin pelaajatarkkailujohtajana.

Tre Kronorin päävalmentaja Sam Hallam ei hänkään sulattanut Renbergin näkemystä joukkueen heikosta laadusta.

– Tuo on mielestäni löysä väite. Olimme parempi joukkue ja meillä on hyvät pelaajat, mutta urheilu on välillä tällaista, Hallam tuumi.

MM-turnaus jatkuu lauantaina Tampereella. Leijonat selättänyt Kanada ja Ruotsin laulukuoroon pölläyttänyt Latvia kohtaavat iltapäivän ottelussa. Yhdysvallat ja Saksa ratkaisevat toisen finaalipaikan iltapelissä.