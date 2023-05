Ruotsin katastrofitappio meni tunteisiin – Tre Kronorin legenda: ”Helvetin räkänokat!”

Toiseksi eniten maaotteluita Ruotsin paidassa pelannut kiekkolegenda antoi täyslaidallisen Tre Kronorille.

Ruotsin MM-turnauksen tyssääminen puolivälieriin ei istunut Tre Kronor -legenda Jonas Bergqvistin pirtaan.

Ruotsi hävisi katastrofaalisesti Latvialle 1–3.

– En näe intohimoa pelaajissa. Ihan sama pelataanko Tanskaa, Unkaria vai Ranskaa vastaan, intohimon ja ilon pitää näkyä. Jos pelaajat eivät välitä, miksi meidän muidenkaan pitäisi, kolme MM-kultaa Ruotsin paidassa urallaan voittanut Bergqvist, 60, puhisi Expressenille.

272 maaottelua Tre Kronorissa pelanneen Bergqvistin mielestä maajoukkueessa pelaamiseen suhtaudutaan liian kevyesti.

– Pelaajat kuvittelevat, että se on niin hiton helppoa voittaa pienempiä maita ja kun he kohtaavat Latvian kaltaisen suurella intohimolla pelaavan joukkueen täydessä hallissa, he eivät hallitse painetta.

Sen jälkeen Bergqvist, joka oli häviämässä MM-finaalia Suomella Globenissa 1995, lähti kritiikissään vielä kovemmille kierroksille.

– Helvetin räkänokat!

Bergqvistin mielestä ruotsalaisten ei kannata kuitenkaan vajota itsesäälinsä valtaan, mutta virheistä täytyy oppia.

– Huteja on tullut liikaa.

Ruotsin kotijäällään Riiassa kaatanut Latvia kohtaa välierässä Suomen peitonneen Kanadan. Toisessa välierässä mittelevät Yhdysvallat ja Saksa.

Välierät pelataan lauantaina Tampereella.