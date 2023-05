Nyt tärähti! Leijonien komeetta solmi NHL-sopimuksen kesken MM-turnauksen

Sopimus on yksivuotinen.

Ensimmäistä MM-turnaustaan Leijonissa pelaava Nikolas Matinpalo on tehnyt NHL-sopimuksen Ottawa Senatorsin kanssa.

Kanadalaisseura kertoi Twitter-tilillään solmineensa yksivuotisen tulokassopimuksen 24-vuotiaan puolustajan kanssa.

Kontrahti on kaksisuuntainen, joten Matinpalon tie saattaa syksyllä viedä myös AHL-seura Belleville Senatorsin paitaan.

Espoosta lähtöisin oleva EPS:n ja Bluesin kasvatti pelasi viime kaudella Porin Ässissä. 190-senttinen puolustaja summasi 51 otteluun 7+9=16 pistettä.

Matinpalolla ei ollut NHL-varausta.

Ottawan GM Pierre Dorion hehkutti Matinpalon tuovan lisää syvyyttä Senatorsin puolustukseen.

– Hän otti ison askeleen päättyneellä kaudella. Kokonaisvaltainen pelaaminen kehittyi reippaasti lyhyessä ajassa, Dorion kehui Ottawan verkkosivuilla.

– Hän on iso ja ulottuva. Hän on myös erittäin hyvä kiekonliikuttaja, joka pelaa ja kamppailee määrätietoisesti, mikä on tehnyt hänestä luotettavan puolustajan.

Suomen nelosketjun takalinjoilla MM-jäillä luutinut Matinpalo iski seitsemään alkusarjan otteluun yhden maalin ja alusti kaksi osumaa.

