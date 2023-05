Leijonatuomio: Kasperi Kapasen toiminta MM-katastrofin jälkeen hämmästyttää – tällaista ei ole Leijonissa nähty

Leijonien MM-kotikisat päättyivät puolivälierätappioon Kanadalle.

Leijonat lähti laulukuoroon 1–4-tappiolla Kanadaa vastaan. Sanoman kisatiimi niputtaa Leijonien katastrofiturnauksen yhteen.

Raadissa ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Nokia-areenan yleisö. Nyt oli sitä mökää ja meininkiä, mitä Leijonien peleissä pitääkin olla tässä vaiheessa turnausta – siihen asti kunnes Kanada karkasi menojaan. Yleisö alkoi lämmittää mökkiä kannustushuudoilla jo ennen ottelun alkua. Tätä ei nähty kertaakaan aiemmin turnauksessa. Saapa nähdä millainen meno ”Noksulla” on, kun MM-finaalissa iskevät yhteen Kanada ja USA.

Tämä toimi

Kakkosketju oli ylivoimaisesti Leijonien paras koostumus kaksi erää. Antti Suomelan johtama kikkatrio, laidoilla Kasperi Kapanen ja Kaapo Kakko, pelasi terävällä frekvenssillä hyökkäyksiä, liikutti kiekkoa laajalla säteellä ja loi riittävän määrän laadukkaita maalipaikkoja. Ainoastaan maalinteon tehokkuus sakkasi.

Leijonat sijoittui MM-turnauksessa seitsemänneksi.

Tämä meni vihkoon

Puolustusvalmius. Leijonat hallitsi kiekkoa ja pelasi pitkiä hyökkäyksiä, mutta hämmentävän monta kertaa Leijonat ylihyökkäsi ja Kanada pääsi iskemään ylivoimahyökkäyksiin. Milloin viimeksi Leijonat on antanut 3–1-hyökkäyksen omiin? Siitä on aikaa. Kanadan kaksi ensimmäistä maalia tulivat terävistä vastaiskuista, joista nikkarit rokottivat tylysti.

Tus ny itte selittään...

Jukka Jalonen hirttäytyi ykkösketjuunsa. Mikko Rantasen, Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen muodostama ketju ei päässyt missään vaiheessa turnausta lentoon, mutta ketju pysyi kasassa puolivälierän toiseen erään asti. Ihmeellistä uppiniskaisuutta valmennukselta.

Loppulause

Valju. Väkinäinen. Dieselmäinen. Leijonat ei ollut tänä keväänä mestaruuskunnossa. Turnaus lähti vinoon heti alussa, eikä pikkumaiden kaataminen valmistanut joukkuetta optimaalisella tavalla käänteentekevään puolivälieräpeliin. Kvartsipelissä Leijonat esitti paikoin erinomaista lätkää, mutta liian vähän, liian myöhään. Kolmannen erän puolivälissä areenan ovia kohti talsinut leijonafani tiivisti varmasti monen fanin tuntemukset: ”Ei tätä jaksa kattoo, mää lähen baariin.”

Teemu Suvinen

Illan sankari

Kanadan nöyryys yllätti todella. Ylpeä kiekkomahti hyväksyi lähtevänsä altavastaajana Leijonia vastaan ja suostui puolustamaan nöyrästi maalinedustaansa sekä iskemään vastahyökkäyksistä. Taktiikka toimi täydellisesti etenkin siksi, että Leijonien kärkipelaajat Mikko Rantasen johdolla kärsivät tässä turnauksessa tehottomuudesta. Kanada oli ottanut nerokkaasti käyttöön Leijonien altavastaajataktiikan keväältä 2019. Tästä pisteet päävalmentaja André Tourignylle.

Kisojen suurin supertähti Mikko Rantanen ei saanut maalitiliään auki kahdeksan ottelun aikana. Silti hän oli lopulta Suomen paras pistemies tehoillaan 0+9.

Tämä toimi

Leijonien puolivälieräottelussa oli alusta saakka hyvä tunnelma – paljon sähköisempi kuin yhdessäkään alkulohkon ottelussa. Yleisö kannusti vielä silloinkin, kun Leijonat oli jo kuilun partaalla.

Tämä meni vihkoon

Jukka Jalonen riiputti Leijonien ykkösketjua tiukasti yhdessä läpi kisojen, vaikka kunnollista kemiaa ei missään vaiheessa löytynyt. Rantanen joutui antamaan liikaa tilaa Teemu Hartikaiselle ja Sakari Manniselle eikä missään vaiheessa saanut peliään rullaamaan. Ykkösketjun peli jumittui liikaa vastustajan maalin taakse ilman kunnollista maaliuhkaa. Jossain vaiheessa turnausta ykkösketjua olisi kannattanut kokeilla eri muodossa – pidempään kuin yhden erän ajan Itävalta-ottelussa ja toisen Kanada-ottelun lopussa.

Tus ny itte selittään...

Kasperi Kapanen otti puolivälierätappion raskaasti. Hyvän MM-turnauksen pelannut sähikäinen rähisi ja puhisi ottelun lopussa Tyler Myersin kanssa. Ottelun päätyttyä hän marssi suoraan pukuhuoneeseen pysähtymättä lainkaan median haastateltavaksi. Tällaista ei ole nähty leijonapelaajilta viime vuosina, vaan pelaajat ovat hoitaneet haastattelut asiallisesti tilanteesta riippumasta. Toisaalta arvostan, kun pelaaja elää näin tunteella mukana. Vai oliko Kapasella jo kiire Santahaminaan?

Kasperi Kapanen viittasi kintaalla toimittajille.

Loppulause

Leijonat pelasi Kanadaa vastaan hyvin, sitä ei käy kiistäminen. Sekin on kiistaton tosiasia, ettei Leijonat voittanut yhtään eliittimaata tässä kotiturnauksessa. Se on murskaava fakta ja karu päätös viime vuosien menestysmarssille.

Ville Touru

Illan sankari

Hattu päästä Marko Anttilalle, jonka maajoukkueura päättyi. Anttilan ajanjakso Leijonien kulttipelaajana oli suorastaan uskomaton. Taidoiltaan hyvin keskinkertainen pelaaja nousi 32-vuotiaana ensi kertaa maajoukkueen vakiokalustoon ja pelasi itsensä kansan sydämiin. Tarina huomioiden Anttila on kuolematon leijonalegenda, vaikka hänen maajoukkueuransa kesti oikeastaan vain viitisen vuotta.

Marko Anttila jätti hyvästit.

Tämä toimi

Leijonien MM-katastrofi on kaivattu hoitotoimenpide hähmäiselle ja pahasti ryvettyneelle Jääkiekkoliitolle, jolla sentään on taas taskut täynnä kiekkohulluilta kansalaisilta rosvottuja lippurahoja. Nyt liiton viimeinen ja kovin suojamuuri on romahtanut. Tästä alkaa nyt armoton – ja välttämätön – ruumiinavaus. Kaikki muut Suomen maajoukkueet olikin jo ehditty ajaa alennustilaan Vierumäen saunan lauteilla.

Tämä meni vihkoon

Suomi sijoittui lopulta kisoissa seitsemänneksi. Seitsemänneksi! Näin alas Leijonat on vajonnut edellisen kerran 18 vuotta sitten, vuonna 2005. Ja tuskin koskaan Leijonat oli lähtenyt MM-turnaukseen niin selvänä ykkössuosikkina kuin nyt.

Tus ny itte selittään...

Pettymys otti varmasti kaikilla koville, mutta vain yksi viittasi tylysti kintaalla haastattelualueella odottaneille toimittajille, joiden ohi jokainen pelaaja kulkee matkalla kaukalosta pukuhuoneeseen. Hän oli Kasperi Kapanen. Liekö miehellä ollut kiire ilmoittautumaan kasarmille?

Loppulause

Leijonat on katastrofin jälkeen isojen muutosten äärellä. Jukka Jalosella on jäljellä sopimusta vielä ensi kausi. Hänen viime vuosien menestys­joukkueensa ovat rakentuneet Anttilan, Atte Ohtamaan, Harri Pesosen ja muiden reilusti yli kolmekymppisten luottosoturien varaan. Ketkä ovat seuraavia eurokaukaloiden kulmakiviä? Ja kuka on seuraava päävalmentaja? Jussi Tapola, veikkaisin.