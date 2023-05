Kassa on kilissyt Nokia-areenassa MM-kotikisojen aikaan.

Tampere

Janoinen ja nälkäinen kiekkokansa luottaa klassikoihin jääkiekon MM-kisoissa Tampereella.

Sanomat selvitti, mitkä ovat olleet suosituimmat ruoka- ja juomatuotteet tämän kevään kisoissa Nokia-areenassa.

Menekkipuolen kärkipäästä löytyvät tutut ja turvalliset tuotteet.

Areenan käytävillä on mahdollista nautiskella MM-lätkän ohessa muun muassa hampurilaisia, pizzaa, siipiä, lihapullia, makkaraa ja paistettua kanaa.

Ruokapuolella Friends & Brgrsin areenahampurilainen, pizza-palat ja makkaraperunat ovat olleet suosituimmat.

– Jääkiekkoyleisö on aika klassista ruokamaultaan. He pitävät klassikoista ja lohturuoasta, kommentoi Noho konsernin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Naantalilaiset Leena Numminen, Heikki Numminen ja porilainen Anna-Maija Heikkilä nautiskelivat pizzat Nokia-areenan käytävällä. Kolmikko kehui areenan ruokavalikoimaa. ”Ruoka on hyvää, mutta vähän hintavaa”, naiset kommentoivat.

Areenan käytävillä tehdyn kyselykierroksen perusteella kiekkofanit ovat mielissään MM-kisapyhätön tarjonnasta.

– Tarjonnassa ei ole mitään moitittavaa. Tuntuu, että jokaiselle on vähän jotakin. Siipiravintola on perinteiseen hallitarjontaan kiva lisä, jos haluaa syödä vähän paremmin hienoissa puitteissa, sanoo Leijonien fanipaitaan pukeutunut Monica.

– Aika perussafkaa täällä on tarjolla. Sellaista rasvaista ruokaa, joka uppoaa lätkäkansaan. Voisihan täällä olla enemmän kasvisruokatarjontaa, mutta onko niille paljon kysyntää? Ei välttämättä. Ehkä ihmiset eivät vain tule syömään salaattia halliin, kun mennään lätkämatsiin, toista kertaa Nokia-areenassa vieraillut Jenni sanoo.

Vikströmin mukaan kasvistuotteita on myyty suhteessa saman verran kuin vuosi sitten. Suosituin kasvisruoka on kasvishampurilainen, jota on myyty noin 300 kappaletta.

– Kasvistuotteita on myyty melko vähän, alle prosentin kaikista ruokatuotteista, Vikström sanoo.

Hampurilaiset uppoavat lätkäfaneihin.

Vikströmin mukaan areenan ruokatarjonnasta saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista.

– Jääkiekkoyleisö on ehkä enemmän perinteisiin kallellaan olevaa porukkaa. Kun tullaan lätkämatsiin, niin on totuttu siihen, että syödään hampurilaisia, hodareita ja makkaraa. Tällaiseen tapahtumaan ei oikein sovi liian innovatiivinen ruoka.

– Olemme halunneet huomioida ruokapuolella myös sellaisia katsojia, jotka eivät ole niin perinteisiä lätkäfaneja, mutta niin se menee, että elokuvissa on totuttu syömään popcornia ja lätkämatsissa on totuttu juomaan olutta ja syömään makkaraa. Se kuuluu siihen tilanteeseen, ilmoittaa Vikström.

Juomapuolella olut pitää pintansa kiekkofanien keskuudessa.

– Tähän mennessä olutta on myyty vajaat 50 000 litraa. Viime vuonna taidettiin päästä 100 000 litraan koko kisojen osalta. Nyt ei päästä ihan samoihin lukuihin, mutta onhan tuo hirmuinen määrä. Jos lukeman kääntää annoskokoihin, se tekee yli 80 000 kappaletta. Kyllä siinä on olutta mennyt, kalkyloi Vikström.

Ja raha on vaihtanut omistajaa. Nokia-areenassa MM-kisojen aikana neljän desilitran oluesta saa pulittaa alimmillaan 9,20 euroa. Kisabissen hinta on noussut viime vuoden kisoista 30 sentillä.

Noholla on 22 myyntipistettä areenassa eli saman verran kuin viime vuoden kisoissa. Kisojen aikana areenassa on Nohon työntekijöitä yhteensä 380 ihmistä, ja yhtä aikaa noin 250 ihmistä.

– Tälle vuodelle tehdyt uudistukset liittyvät enemmän myyntipisteiden toimivuuteen, jotta tarjoilu pelaisi entistä paremmin erätauoilla. Olemme saaneet nopeutettua myyntiä. Varsinaisia tuoteuutuuksia ei ole muuta kuin ananaslonkero, jota on mennyt ihan hyvin, Vikström sanoo.

Kevään hittijuoma on tehnyt kauppansa MM-kisojen aikana Tampereen eri baareissa ja ravintoloissa. Nokia-areenan uumenissa janoinen kiekkokansa on imuroinut keltaista uutuustuotetta noin 16 000 litraa.

– Lonkero on ollut hittituote. Aika perinteisellä kaavalla mennään eli olut, limsa, kahvi, vesipullo ovat suosituimmat juomat, ilmoittaa Vikström.

Kisojen aikana Nokia-areenan hinnat ovat puhuttaneet. Vikströmin mukaan tästä on tullut ”jonkin verran” palautetta.

– Siitä on käyty keskustelua, ja palautetta on tullut jonkin verran. Ei mitään isompaa palauteryöppyä. Se on hyvä, ettei palaute tule henkilökunnallemme, koska he eivät niistä asioista päätä.

Nykyinen markkinatalous määrittelee kysynnän ja tarjonnan. Inflaatiopaine on korkea Venäjän hyökkäyssodan takia.

– Inflaation ympäristö, missä me kaikki elämme, vaikuttaa. Käymme hinnastosta keskustelua, ja sitä myös jatketaan.

– Hintoja verrataan vastaaviin tapahtumiin. Hinnat voivat tuntua isoilta, mutta arviointimme mukaan tämän tyyppisissä maailmanluokan tapahtumissa hinnat ovat ihan linjassa, Vikström sanoo.

Aku Vikström ravintolakonserni NoHo Partnersin tulosinfotilaisuudessa Helsingissä 17. helmikuuta 2022.

Viime kevään MM-kisoissa myynti oli yli viisi miljoonaa euroa. Vikströmin mukaan tässä vaiheessa myynti on hieman perässä.

– Olemme viime vuoteen verrattuna jäljessä noin 10 prosenttia viime vuoden myynnistä samassa suhteessa lipunmyyntiin ja kävijämääriin. Keskiostos eli kuinka paljon asiakas käyttää rahaa on samalla tasolla kuin viime vuonna, sanoo Vikström.

Leijonien menestys vaikuttaa paljon myös rahavirtoihin. Leijonat kohtaa torstai-iltana MM-puolivälierässä Kanadan. Ottelussa ratkeaa se, pelaako Leijonat viikonlopun mitalipeleissä.

– Torstaina jännitetään, miten Suomi pelaa puolivälierissä. Se ratkaisee todella paljon kokonaismyyntiä. Jos Suomi pelaa kisojen viimeisen viikonlopun peleissä, sitten olemme varmaan hyvin lähellä viime vuoden lukuja, Vikström sanoo.