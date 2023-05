Kari Jalonen joutui ikävän huhun kohteeksi Tshekissä – vastaa nyt tiukasti saavuttuaan Suomeen: ”Siinä maassa niitä riittää”

Kari Jalonen saapui Tampereelle ja kertoi, miten MM-turnaus on Tshekiltä toistaiseksi sujunut. Kohujakin on ollut.

Tampere

Tshekin maajoukkue saapui keskiviikkona Riiasta Tampereelle ja otti heti iltapäivällä tuntumaa Nokia-areenan kohuttuun jäähän.

Kokenut suomalaisluotsi joutui Tampereella välittömästi melkoiseen ristituleen, kun iso tshekkiläistoimittajien joukko halusi raastaa Jaloselta, 63, vastauksia Tshekin joukkueen henkiseen tilaan ja yksilöiden suoriutumiseen.

– Nämä Tshekin mediaihmiset kyselevät todella paljon yksilöistä. Että miten tämä ja tämä yksilö on pelannut. Olen koko ajan sanonut, että minun mielestäni jääkiekko on joukkuepeli. Tässä on iso ero siihen, mitä juttelen suomalaisten toimittajien kanssa, Jalonen ruoti päästyään irti tshekkitoimittajien paineesta.

Jalosen valmentama Tshekki kohtaa torstaina puolivälierässä vakuuttavasti pelanneen USA:n.

Tshekissä ei olla superluottavaisia ennen puolivälierää, koska Jalosen joukkueen MM-turnaus on tähän saakka sujunut haaleasti.

Lähtöasetelmatkin olivat vaikeat, sillä Jalonen menetti jo turnauksen alussa kaksi huippuhyökkääjistään. Filip Chytil ja Lukas Sedlak joutuivat jättämään turnauksen kesken loukkaantumisten takia.

Vaikeuksien takia Jalonen on ollut välillä hieman napit vastakkain tshekkiläisten toimittajien ja fanien kanssa, vaikka odotukset joukkuetta kohtaan putosivatkin avainpelaajien loukkaantumisten takia.

Tshekki sijoittui alkulohkossaan neljänneksi.

Kari Jalosen Tshekki koki kovia takaiskuja jo turnauksen alussa. Jalonen luotsasi joukkojaan keskiviikkona harjoituksissa Nokia-areenassa.

Viikko sitten maanantaina Tshekin maajoukkueen kannattajat jopa raivostuivat, kun Jalonen asteli median eteen taktiikkataulu kädessään Latvialle koetun jatkoaikatappion jälkeen.

Fanien mielestä Tshekki pelasi Latviaa vastaan todella huonosti, mutta Jalonen oli eri mieltä ja halusi todistaa asian fläppitaululle kokoamiensa tilastojen avulla. Jalosen tshekkimedialle esittelemien tilastojen mukaan maalipaikat menivät ottelussa melko lailla tasan.

Suomalaisluotsin tempaus ei tuottanut aivan toivotunlaista tulosta, vaan kritiikki päinvastoin yltyi.

– Tshekissä tulee paljon kritiikkiä. Se on aivan normaalia siinä maassa. Sen kanssa täytyy vaan elää, Jalonen tuumasi Nokia-areenan alakerrassa.

– Pelasimme Latviaa vastaan ihan hyvin. Se oli erittäin hyvä jääkiekkopeli. Tilastojen valossa pelasimme ihan tasaisesti heidän kanssaan, Jalonen vielä jatkoi.

MM-turnauksen aikana Tshekin mediassa on myös alkanut liikkua huhuja, joiden mukaan Jalonen olisi jättämässä Tshekin maajoukkueen tämän kevään MM-turnauksen jälkeen.

Jalosen sopimus kattaisi vielä ensi kauden, jolloin MM-kisat pelataan Tshekissä. Jalonen kuittasi tshekkimedian huhut maajoukkueen jättämisestä tiukasti.

– En ala kommentoida mitään huhuja. Siinä maassa on pojat todella paljon huhuja. Jos alkaisin niitä kaikkia kommentoida, saisin olla tässä koko illan, Jalonen leiskautti.

Tshekki haastaa USA:n torstaina puolivälierässä.

Tampereelle saavuttuaan Jalosella oli muutama sananen sanottavanaan myös MM-kisojen tuomaritoiminnasta Riiassa pelatussa lohkossa.

Kanadaa vastaan Jalosen Tshekki esimerkiksi joutui erikoisen tuomarifarssin kohteeksi, kun Kanada teki maalin, vaikka Tshekille olisi hetkeä aiemmin pitänyt viheltää paitsio.

Jäälle oli myös heitetty pyyhe, mutta peli sai silti jatkua.

Jalonen kertoo saaneensa ottelun jälkeen anteeksipyynnön erotuomareita ylemmältä taholta.

– Tällä tasolla ei pitäisi tapahtua tuollaisia virheitä, Jalonen tokaisi.

– Riiassa tapahtui aika paljon tällaisia virheitä. Tuomaritoiminta ei ollut tasalaatuista.

Nyt Tshekissä odotetaan, että Jalonen keksii keinot vakuuttavasti pelanneen USA:n kaatamiseen Jos näin ei käy, niin Jalonen joutunee jälleen tiukasti tshekkitoimittajien hampaisiin Nokia-areenan haastattelualueella torstaina.

– Tshekki on jääkiekkomaana vielä intohimoisempi kuin Suomi, vaikka siellä ei ole menestystä viime vuosina tullut. Onhan siellä tällä hetkellä aika monta miljoonaa valmentajaakin, Jalonen vitsaili ja tallusteli kohti pukuhuonetta.

Tshekki ja USA kohtaavat torstaina kello 16.20.