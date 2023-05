Vapise, Kanada! Leijonat iskee Kummelin voimalla – Kasperi Kapanen sai jo viestin vihollisen leiristä

Leijonien puntti ei tutise MM-puolivälierän aattona.

Tampere

Pelin henki on torstai-iltana selvä: voitolla välieriin, tappiolla kesäloman viettoon.

Jos välipäivän annista voi jotain päätellä, Leijonat lähtee hyvin luottavaisin mielin MM-puolivälieräpeliin Kanadaa vastaan Nokia-areenan painekattilassa.

Kohtalonpelin aattona Leijonien leiristä huokui vapautuneen rento meininki. Välipäivän harjoituksissa läppä lensi ja putki kulki.

– Tätä on odoteltu eniten. Kova vastus tulee, ja niin sanotusti game seven heti kättelyyn. Hieno fiilis, myhäili Leijonien supertähti Mikko Rantanen, joka johtaa joukkueensa sisäistä pistepörssiä tehoilla 0+8.

– Ei tässä kauheasti tarvitse sykkiä. Huomenna (torstaina) on pitkä päivä edessä, kun peli on vasta illalla (klo 20.20). Se on henkisesti aika raskas päivä, koska pakkovoitto, kuvaili Leijonien nuori tähti Kaapo Kakko.

Pitkän turnauksen aikana henkisen vireystilan ylläpitäminen on oma taiteenlajinsa.

– Välillä aika käy pitkäksi, mutta meillä on lounge, jossa vietämme yhdessä paljon aikaa. Olen myös laittanut muutaman kerran Kummeli-pätkät pyörimään. Siitä on saanut hyvät naurut, Kasperi Kapanen raotti hotellikuoleman ehkäisykeinoja.

"Tukka hyvin, näkyyks kello”. Leijonat poseerasi joukkuekuvassa ennen keskiviikon harjoituksia.

Kahden suurvallan kohtaamisessa MM-kisojen pudotuspelivaiheessa on aina erityinen lataus. Leijonapelaajien kommenteista kuulee, että Kanada sytyttää.

– Kanada on Kanada. Aina kova vastus. He pelaavat fyysisesti ja heittävät paljon kiekkoa päätyyn. Varmaan alussa nähdään peruskanukkia eli he tulevat kovaa, ovat aggressiivisia ja yrittävät pelotella. Ne yrittävät taklata meidän jätkiä kolmannelle penkkiriville asti. Sitä se on ollut junnukiekosta lähtien, Kapanen hymähti.

Leijonien leiristä vakuutetaan, että lääkkeet Kanadan kaatoon ovat tiedossa.

– Tiedämme, miten Kanadaa vastaan pitää pelata. Meiltä löytyy myös fyysisyyttä ja vahvoja jätkiä. Kun pelaamme vahvuuksillamme eli pelaamme kiekon kanssa liikkuvasti, niin jälki on varmasti hyvää, Kapanen linjasi.

– Jos pelaamme yhdessä ja luotamme omaan systeemimme, en usko, että on mitään hätää, sanoi Montrealin mies Joel Armia.

Yksi asia on varma: kamppailuvaade nousee uusiin sfääreihin Leijonien edellisistä peleistä.

Esimerkiksi Kanadan puolustuksen keskipituus on 187 senttiä ja keskipaino 91 kiloa. Takalinjoilta löytyy muun muassa turnauksen kookkain puolustaja Tyler Myers (203 cm/104 kg).

– Siellä on isoja poikia, mutta ne pitää vain kiertää ja luistella pois alta. Ei pitäisi olla ongelma, räjähtävästä lähtönopeudestaan tunnettu Kapanen ilmoitti.

Sen tarkempaa kuvaa André Tourignyn valmentamasta Kanadasta Leijonien pelaajilla ei vielä ole. Tarkempien pelipalaverien aika on myöhemmin.

– Huomenna on ihan normaalit pelipäivän palaverit ja käydään vastustajan erikoistilanteet läpi, sanoi Rantanen.

Kanadan otteet ailahtelivat alkulohkossa. Se kärsi tappiot Sveitsille ja Norjalle. Päätöspelissä vaahteranlehtipaidat nujersivat kuitenkin Tshekin.

Leijonien NHL-vahvistuksille vastassa on tuttuja heppuja. Kanadan MM-ryhmä koostuu neljää pelaajaa lukuun ottamatta NHL-pelaajista. Kokoonpano on sekoitus kokemusta ja nuoruutta.

St. Louis Bluesia edustava Kapanen kohtaa puolivälierissä loppukauden ketjukaverinsa Sammy Blaisin.

– Laittelimme jo vähän viestiä. Ei mitään sen ihmeellisempää. Kanada saapui Tampereelle keskiviikkona. Sammy kehui jo Tamperetta kauniiksi kaupungiksi. Vinkkasin hänelle, että kannattaa käydä Kuopiossa. Se on vielä kauniimpi, Kapanen liekitti.

Moni Leijonien pelaajista on ollut vastaavissa paikoissa monta kertaa aiemmin. Kokemus ja voittamisen kulttuuri tuovat pelaajien mielestä tarvittavaa rauhaa.

– Näistä, jotka ovat olleet mukana, tuskin kovin montaa heistä jännittävät nämä pelit. Luulen, että henkinen vahvuus on huomenna tosi tärkeä, Rantanen tuumasi.

– Kotikisoissa on aina paineet, kun pelataan kerrasta poikki -systeemillä, mutta sen takia tätä lajia pelataan. Näitä hetkistä pitää nauttia, painotti Kapanen.

Vuosi sitten Leijonat lähti selkeänä ennakkosuosikkina puolivälieriin Slovakiaa vastaan. Slovakia pani Jukka Jalosen ryhmän yllättävän tiukoille, mutta yksi mies nousi jälleen ratkaisuhetkillä esille.

Torstaina asetelmat ovat kutkuttavan tasaiset, mutta Leijonien leirissä riittää luottoa puolivälierien erikoismieheen.

– Tiedämme, että ainakin ”Mörkö-Marko” (Marko Anttila) vastaa huutoon, Armia virnisti.