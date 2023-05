Tämä Kanadan 105-kiloinen mörkö nostaa Raimo Summasen sykkeet – ”Pelottava kaveri”

Leijonat ja Kanada iskevät yhteen torstain MM-puolivälierässä.

Tampere

Leijonat päätti MM-kotikisojen alkulohkovaiheen tiistai-illan 7–1-murskavoitolla Tanskasta.

Leijonat sijoittui A-lohkossa kolmanneksi USA:n ja Ruotsin jälkeen. Leijonien turnaus jatkuu torstaina Nokia-areenan kirkkaissa valoissa puolivälieräpelillä Kanadaa vastaan.

Asiantuntija Raimo Summanen ei ole vakuuttunut Kanadasta toistaiseksi tässä MM-turnauksessa.

– Kanadalla ei ole ollut näin heikko joukkue varmaan 20 vuoteen suhteessa turnauksen muihin joukkueisiin. Suomi on ennakkosuosikki torstaina, täräyttää Summanen, mutta muistuttaa samaan hengenvetoon henkisestä asetelmasta.

– Kanada on vaarallinen, koska se tulee Tampereelle niin sanotusti Suomen latoon.

– Monen Kanadan pelaajan pelaaminen on niin jäykän ja kauhean näköistä, mutta kanadalaiset rakastavat sitä, kun vastustajan yleisö huutaa ja hallissa on fiilinkiä. Hitaampijalkainen dinosauruskin muuttuu vähän nopeammaksi.

Summanen vinkkaa katsojia seuraamaan erityisesti yhtä Kanadan pelaajaa torstai-iltana.

– Milan Lucic on pelaaja, jota kannattaa seurata. Hän on kulttipelaaja. Koko jääkiekkomaailma tietää ja arvostaa häntä, Summanen intoilee.

Nykyisin Calgary Flamesia edustava Lucic, 34, on pelannut NHL:ssä yli 1 300 ottelua. Bostonissa Stanley Cupin vuonna 2011 voittanut körmy on Kanadan MM-joukkueen painavin pelaaja (105 kg).

– Hän on aika vanha, luistin ei oikein enää kulje ja pelaaminen on vähän jäykän näköistä. On kiva nähdä millaisella asenteella hän tulee ja miten hän lataa itsensä. Ei hän olisi muuten tullut tähän turnaukseen, jos siellä ei olisi paloa.

– Lucic on kopissa tärkeä pelaaja. Luulen, että hän on tärkeämpi Kanadalle kuin ”Mörkö” (Marko Anttila) Suomelle. Hän on vielä pelottava kaveri, Summanen paaluttaa.

Summanen nostaa erikoistilanteet tikunnokkaan torstaita varten.

Leijonat oli alkulohkovaiheessa turnauksen seitsemänneksi tehokkain (28,6%) ylivoimajoukkue. Kanadan ylivoimaprosentti 22,2 oli kymmenenneksi korkein.

Alivoimalla molemmat joukkueet ovat olleet toistaiseksi rautaa. Vähiten pikkukakkosia ottaneen Leijonien alivoima (92,9%) oli toiseksi paras ja Kanadan (91,3%) kolmanneksi paras.

– Jos Suomi saa Kanadan ottamaan jäähyjä, en usko, että Kanada kestää alivoimalla enää niin hyvin, Summanen povaa.