Leijonat rallatteli murskavoittoon alkulohkon päätöspelissä Tanskaa vastaan.

Leijonat päätti MM-kisojen alkulohkovaiheen tyrmäämällä Tanskan 7–1. Leijonat sijoittui A-lohkossa kolmanneksi. Torstaina kello 20.20 alkavassa puolivälierässä Leijonat kohtaa Kanadan.

Raadissa ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Nokia-areenan päätykatsomossa rivillä yksi istuivat illan todelliset sankarit. Pelipaitoihin ”Barkov” ja ”Heiskanen” pukeutuneet herrasmiehet toivat tähän MM-kevääseen ennennäkemättömän innovaation Leijonien peliin: rummun. Pieni suuri asia. Kaksikko vuorotteli rumpuvuorossa ja takoi tahtia väsymättömästi läpi pelin. Chapeau!

Tämä toimi

Aika lailla kaikki. Leijonat ei lähtenyt Tanskan kävelymoodiin mukaan, vaan rullasi vahvasti neljällä kentällisellä ja päätti alkulohkon tyylikkäästi. Maalit jakautuivat laajalle ja tulosta tuli monipuolisen hyökkäämisen kautta. Kompaktin tyly esitys kokeneelta leijonalaumalta.

Leijonat nuiji onnettoman Tanskan tainnoksiin.

Tämä meni vihkoon

Juutin toinen jalka oli jo kesälaitumilla. Tanskasta ei ollut kaksista sparraajaa Leijonien puolivälieräkenraalissa. Sinänsä ihan ymmärrettävää, sillä Tanskalla ei ollut enää tiistain pelissä mitään panosta. Jatkopaikka suli aiemmin päivällä, kun Saksa varmisti lohkon nelossijan voittamalla päätöspelinsä. Ei ollut Tanskan pojilla askissa hyggeä, kun Leijonat pani tivolin pystyyn.

Tus ny itte selittään...

Pakki-pakki-maali. Alustajana Mikael Seppälä ja viimeistelijänä Ville Pokka. Maalin edestä. Ohjaamalla. Ok. Se oli muuten Pokan, 28, ensimmäinen MM-kisamaali. Kuparinen meni rikki uran 43. MM-ottelussa.

Loppulause

Alkulohko oli Leijonilta monin paikoin tahmea. Kovia maita vastaan puolustuksen sietokyky paineen alla pelaamisessa oli iso kysymysmerkki. Välillä on ollut maalinteon tehokkuuden kanssa ongelmia, mutta nyt pelin henki muuttuu. Leijonien ja Kanadan välisestä puolivälierästä tulee herkkupala. Kahden eri maailman kohtaaminen.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Kenttämiehet. Nokia-areenan jää oli maanantaina karmeassa kunnossa, joten kolmen pelin tiistai huolestutti. Ongelmia – ainakaan isoja – ei kuitenkaan ollut. Kenttämiehet korjasivat asiat. Kenttämiesten syytä ongelmat eivät alun perinkään olleet, koska heidät määrättiin tekemään jään kirkastamisoperaatio turhan kireällä aikataululla.

Tämä toimi

Leijonien hyökkäyspeli oli monipuolista. Suomi teki maaleja vastahyökkäyksistä, päätypeleistä ja siniviivan kautta. Juuri näin Leijonat tahtoo pelata, jotta vastustaja pysyy koko ajan varpaillaan. Ainoastaan ylivoima oli Tanskaa vastaan jumissa.

Tämä meni vihkoon

Tanskalla ei ollut panosta, ja se todellakin näkyi. Valkopaitojen puolustaminen oli yhtä laiskaa kuin ulkojäähöntsyissä, joissa kirjoittamattoman säännön mukaan saa vain vähän tökkiä mailalla, jos vastustaja harhauttaa. Leijonat hoiti ottelun kunnialla.

Tus ny itte selittään...

Hetkinen. Atte Ohtamaasta on kuoriutumassa maalitykki? Oululainen peruspakki on tintannut tässä turnauksessa jo kaksi hienoa maalia. Ville Pokkakin ohjasi kiekon reppuun – maalin kulmalta. Pakkiparinsa laukauksesta. Outo ottelu.

Loppulause

Leijonat ei joutunut panoksettomassa tilanteessa pelannutta Tanskaa vastaan minkäänlaiseen testiin. Siksi ottelu ei tarjonnut myöskään vastauksia esimerkiksi pelin avaamisen ongelmiin. Henkiset lukot sentään saattoivat aueta runsasmaalisen voiton ansiosta.

Ville Touru

Illan sankari

Peruspakki Mikael Seppälä jysäytti Tanskan kaadossa tauluun tehot 0+3. Edes miehen 7-vuotinen liigaura ei tunne yhtäkään kolmen pisteen iltaa. Seppälä ei ottelun jälkeen muistanut edes itse, onko koskaan tehnyt kolmea pistettä yhdessä ottelussa.

Tämä toimi

Vaikka Leijonat ei varsinaisesti säkenöinyt alkulohkossa, yksi tärkeä asia ainakin toimi: Suomi otti kaikista joukkueista vähiten jäähyminuutteja, vain 28. Pikkukakkosiakin oli vähiten (14), kun taas puolivälierävastus Kanadalla niitä oli kaikista pudotuspelijoukkueista eniten (25).

Tämä meni vihkoon

NHL:n maalipörssin kolmonen Mikko Rantanen on kautta historian kovin suomalainen maalintekijä Teemu Selänteen ja Jari Kurrin kanssa. Kuinka monen bingokupongista löytyi merkintä, että MM-alkulohkon seitsemän pelin jälkeen Rantasella ei ole kasassa maaliakaan? Haettu sitä ainakin on, ja supertähden maalittomuus on mennyt jo komiikan puolelle. Noh, silti Rantanen on Suomen pörssikärki tehoillaan 0+8...

Tus ny itte selittään...

Suomen harjoitusten yhteydessä huomiota ovat herättäneet Mikael Seppälän rullaluistinteräsuojat, joilla peruspakki rullailee näppärästi kopista kaukalolle. ”Aika moni on sanonut, että haluaisi samanlaiset. Meillä Tapparassa näitä oli monella.”, Seppälä kommentoi kadehdittuja vempeleitään.

Seppälä rullailee rennosti harjoituksissa pukukopista jäälle.

Loppulause

Lohkon viimeiset murskavoittopelit heikoista vastustajista eivät oikein kerro mitään Leijonista. On todella vaikea sanoa, missä tämä joukkue nyt menee. Se nähdään torstain Kanada-puolivälierässä, johon ennakkoasetelmat ovat Suomen osalta hämärämmät kuin vuosikausiin. Mitä vain voi olla luvassa.