Leijonien supertähti Mikko Rantanen hemmotteli rakastaan Tampereella – NHL-miljonäärin ratkaisu voi yllättää

Mikko Rantanen luotti paikallisten suosituksiin Leijonien vapaapäivänä.

Leijonat palasi vapaapäivän jälkeen normaaliin MM-arkeen, kun joukkue harjoitteli maanantaina Nokia-areenan harjoitushallissa. Joukkueesta huokui rentous ja jäällä mentiin rapsakkaa vauhtia.

Ennen jääharjoitusten alkua pelaajat saivat hekotella keskenään yhden pelaajan kustannuksella, kun Leijonien ykkössentterin Sakari Mannisen kypärään oli viritelty pahvimuki.

– Ei saa kertoa, mutta tiedän kuka oli sen takana. Etunimi on Mikko, Leijonien supertähti Mikko Rantanen vinkkasi samaan aikaan, kun jäynän isä Mikko Lehtonen käveli selän takaa pukukopin suuntaan.

Leijonat aloitti turnauksen pelaamalla yhdeksään päivään kuusi ottelua. Tiiviin avausviikon jälkeen vapaapäivä teki terää.

– Oli kiva saada yksi kokonainen vapaapäivä ilman mitään palavereita tai muuta ohjelmaa. Sai unohtaa hetkeksi lätkän ja hengähtää.

– Huilin jälkeen kaikki olivat hyvällä jalalla treeneissä. Kaksi huilipäivää peleistä tekee hyvää. Nyt vedetään loppuviikko täysillä, Rantanen vakuutti.

Leijonien ykköstähti pyhitti vapaapäivän paremmalle puoliskolleen. Rantanen vei tyttöystävänsä Susanna Rannan syömään.

– Kyselin tamperelaisilta vähän vinkkejä. Kävimme syömässä wingsit – tamperelaiseen tyyliin, ilmoitti Rantanen.

Ei siis mitään tunnelmallista fine diningia. Rantasen mukaan paikkavalinnasta ei tullut palautetta.

– Kyllä tässä vielä ehtii kynttiläillalliselle. Tänään (maanantaina) taitaa olla sellainen kyseessä. Eilen oli hyvä päivä wingseille.

Mikko Rantanen ja Susanna Ranta poseerasivat Stanley Cupin mestaruusjuhlissa Nousiaisissa viime heinäkuussa.

Turun seudulta Nousiaisista kotoisin oleva Rantanen on ollut positiivisesti yllättänyt Tampereen vireästä menosta.

– En ole oikein Tampereella viettänyt aikaa aikaisemmin. On kyllä kiva kaupunki.

Rantanen on MM-kotikisoissa päivästä toiseen valokeilassa – niin jäällä kuin jään ulkopuolella.

Rantanen on turnauksen ainoa NHL:n supertähti, joten odotukset ovat syystäkin korkealla. Coloradon 26-vuotias tähtihyökkääjä on kerännyt kuudessa pelissä seitsemän syöttöpistettä.

Verkko ei ole vielä heilunut, mutta paikkoja on riittänyt. Päävalmentaja Jukka Jalonen laskeskeli, että Leijonilla on ollut tasakentällisin 35 maalipaikkaa, joissa Rantanen on ollut mukana – noin kuusi per peli.

Rantasen elekielestä on pelien aikana näkynyt välillä selvää turhautumista, mutta median edessä suomalaistähti vakuuttaa, ettei kuiva putki rassaa.

– On ollut niin paljon paikkoja, että se on ihan oma vika, ettei ole tullut maaleja. Ei voi syyttää kuin itseä. Täytyy koettaa saada vain oikeanlainen rentous, kun paikka tulee, Rantanen sanoi.

– En kuitenkaan stressaa. Ei tässä vaiheessa kautta kiinnosta hirveästi mikään muu kuin voittaminen. Pitkässä runkosarjassa niitä tehoja miettii enemmän, mutta ei tässä vaiheessa.

Tiistain Tanska-ottelun jälkeen pelin henki on selvä. Torstain puolivälieräpeli on perinteisesti turnauksen vedenjakajapeli.

– Siihen ladataan kaikki. Se peli määrittää paljon, mihin suuntaan turnaus lähtee, Rantanen ennakoi.

– On hyvä, että saamme vielä yhden pelin ennen torstaita, niin sanottua kuolemanpeliä. Tiistain pelissä voimme vielä hioa eri juttuja. Sen jälkeen alkavat kivat pelit, kun pelataan maailmanmestaruudesta.

Leijonien vastustaja puolivälierissä on Kanada tai Tshekki. B-lohkon ykkönen Sveitsi on erityisesti pistänyt Rantasen silmään.

– Katsoin ensimmäisen erän Sveitsi–Tshekki-pelistä. Kova vauhti näytti olevan askissa. Sveitsi näyttää ainakin todella hyvältä. Eikös ne vetäneet Kanadaakin turpaan. Siellä on kova nippu. Tshekki taas on hyvin valmennettu ja työteliäs joukkue, Rantanen paalutti.

– Ei sieltä helppoa vastustajaa ole tulossa vastaan. Ihan sama kuka sieltä tulee vastaan.