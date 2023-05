Leijonien vastustajalle kaksi jättimäistä takaiskua

Tanska menetti kaksi luottopelaajaansa.

TanskaN jääkiekkomaajoukkueen avainpelaajien, maalivahti Frederik Dichowin ja puolustaja Oliver Lauridsenin MM-kisat saattavat olla ohi, uutisoi tanskalaiskanava TV2.

Tanska kohtaa maanantaina Ruotsin ja tiistaina Suomen.

Tanskan päävalmentajan Heinz Ehlersin mukaan Dichow kärsii mitä ilmeisimmin aivotärähdyksestä. 22-vuotias maalivahti on matkustanut Tampereelta takaisin Tanskaan.

Lauridsenin vamman laadusta ei ole tietoa. Hän jätti kaukalon USA-mittelön toisessa erässä, eikä Ehlersin mukaan pelanne enää alkulohkon kahdessa viimeisessä ottelussa.

Frölundaa edustava Dichow on aloittanut kaikki ottelut Tanskan maalilla. Lauridsen on yksi puolustuksen kivijaloista.

Tanska on kerännyt viidestä alkulohkon ottelusta kahdeksan pistettä ja on A-lohkossa viidentenä. Suomi on kolmantena.

Jos Ruotsi voittaa maanantaina Tanskan, Leijonat sijoittuu lohkossa kolmanneksi. Jos ja todennäköisesti kun Suomi on lohkon kolmas, torstai-illan puolivälierässä vastaan asettuu B-lohkon kakkonen – näillä näkymin Kanada tai Tshekki.